El barril de petróleo presiona a los combustibles: cuánto subieron en Mendoza desde que empezó la guerra

De hecho, las diferentes empresas modificaron sus pizarras. Con la nafta a la cabeza, los combustibles subieron en promedio 5% durante la primera semana de marzo, y no se descarta un porcentaje similar si el conflicto en Medio Oriente se extiende.

horacio marin ypf El CEO de YPF, Horacio Marín, insistió en que "no habrá cimbronazos", aunque los precios de los combustibles han ido acomodándose

El CEO de YPF: "Si vas a cargar nafta, mejor cargá hoy"

Este lunes, Marín insistió, como cuando detonó el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán, que YPF evitará "cimbronazos" en los precios de combustibles por el barril de crudo. Pero admitió que "si tenés que cargar mañana, mejor cargá hoy".

“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo. Por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles", posteó el titular de YPF.

Asimismo, según Marín la petrolera de bandera se aferra a la estrategia del "micropricing" que lanzó en el segundo semestre del 2025, y que le permite a YPF subir o bajar valores por zonas y horarios según la demanda de combustibles.

Para el CEO de YPF, así "se van analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” para “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores con un precio más estable”.

shell aumento de combustibles.jpg Pese a la suba del barril de crudo, Shell aplica una política selectiva de precios: ajustó sus combustibles premium y mantiene los básicos

Qué pasó con naftas y gasoil YPF en Mendoza

Más allá de los dichos de Marín, con el micropricing los combustibles de YPF terminaron ajustándose moderadamente. Ya cuando el barril de petróleo inició su trepada por encima de los U$S80 se anticipaba un impacto en los precios.

El caso de la nafta súper es el ejemplo más claro. Desde la medianoche del lunes 9 se incrementó $20, con lo cual arrancó la segunda semana de marzo vendiéndose a $1.727, lo que significa que ya es 1,2% más cara que a principios de mes.

Por su parte, la Infinia cuesta $1.879, y la Infinia Diesel $1.924. Mientras, el gasoil común (Diesel 500) cotiza a $1.837.

Otro dato: los precios de YPF en Mendoza volvieron a exponer la brecha con las estaciones de servicio de Buenos Aires: en CABA la súper es $130 más barata ($1.597), y la Infinia cuesta $59 menos, mientras que en la Diesel llega a $310 ($1.615).

"El barril de petróleo rozó los 118 y luego bajo a 100 dólares, con lo cual indudablemente hay una presión fuerte sobre uno de los componentes del precio de los combustibles", analizó Isabelino Rodríguez, presidente de la Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines) y CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina) a nivel país.

El sector viene de una caída del consumo de naftas y gasoil a finales del 2025, más marcada en unas petroleras que en otras.

Con ese panorama, el empresario consideró "razonable" la postura de YPF, "porque al margen de la volatilidad del precio del crudo hay que tener en cuenta que la venta de combustibles se ha amesetado".

Cuánto subió sus precios Shell

"YPF regula el mercado, y nosotros estamos a unos pocos centavos. Por eso estamos esperando alguna comunicación sobre lo que va a pasar con los precios", indicaron fuentes del sector comercializador de Shell en Mendoza.

Lo cierto es que por ahora la petrolera holandesa mantiene sus productos básicos (nafta y gasoil) alineados a los de YPF. No pasa lo mismo con los de mayor calidad.

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, Shell incrementó 1,5% promedio sus combustibles premium: así, la V-Power Nafta ya se vende en cerca de $2.000 el litro, mientras que la V-Power Diesel ya superó ese valor.

De ese modo, con el ajuste aplicado, la brecha entre Shell e YPF llega a ser de 6% en ese segmento.

Los combustibles de Axion

Desde el 28 de febrero cuando el ataque de EE.UU. e Israel a Irán encendieron la mecha, estaciones Axion aplicaron una suba de precios de hasta 3%.

Pero, a diferencia de Shell, la decisión sólo alcanzó a los combustibles de menor precio, como Axion Súper y Axion Diesel. En cambio, la línea premium (Quantium) se mantuvo sin cambios hasta el momento.

Un referente de la marca en Mendoza aseguró que "desde que se inició la guerra los combustibles premium no se movieron. Creo que hay que esperar a lo que ocurra con el estrecho de Ormuz para saber qué pasará con los precios".

Así, el litro de Axion Súper se expendió este lunes a $1.739, mientras que la Axion Diesel x10 llegó a $1.889, a la expectativa de lo que ocurra con la situación del crudo en función del polvorín en que se convirtió el Golfo Pérsico.