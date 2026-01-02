Con el gasoil a la cabeza, en Mendoza la venta de combustibles cayó más del 9%

Entre los productos de mayor calidad la venta siguió estable, con un repunte del 1,09% interanual de la nafta Premium y del 0,5% en gasoil Grado 3.

La caída de ventas de combustibles, marca por marca

Con excepción de Gulf, que tuvo un crecimiento de 14,61%, todas las compañías sufrieron una caída en sus ventas respecto a noviembre del 2024.

Los números más negativos se dieron en Refinor y Shell, con -21,2% y -17,7% respectivamente. Mientras que en el caso de YPF la estrategia del "micropricing" hizo atenuar el resultado: de hecho, la petrolera de bandera argentina tuvo la menor merma (-2,1%).

En general, hubo factores extra suba de precios que también incidieron en los resultados durante el año. Al punto que Amena (Asociación de Expendedores de Nafta y Afines) en Mendoza advirtió en su momento sobre el impacto del congelamiento del impuesto a los combustibles en su rentabilidad.

La situación comercial desfavorable explica que sean cada vez más los acuerdo con bancos para ofrecer promociones para cargar combustibles en distintos días de la semana. Así lo hacen el Nación con la app Modo, y tb los clientes del Ciudad, con descuentos de hasta $90.000.

Mendoza, entre las provincias con mayor caída de venta de combustibles

Al repasar el movimiento comercial en el país, surge que la caída de venta de combustibles registró picos del -11,31% en Jujuy, y de -12,2% y -13,7% entre Santa Cruz y Córdoba. En la otra punta, Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero y Río Negro registraron las menores mermas, del orden del 2%.

Si bien no son del pelotón de las de peores resultados, las estaciones de servicio locales estuvieron cerca: durante noviembre, en Mendoza se vendió 9,6% menos combustibles que hace un año.

De las 24 provincias relevadas, solo Formosa vio crecer la demanda de combustibles en el último año, un 1,1%.