El dólar oficial cerró estable por tercera vez consecutiva, con aumentos del blue y el mayorista

Dolar (2)

El dólar tarjeta, referencia para los consumos en el exterior y pago de servicios digitales, tuvo un incremento casi imperceptible (0,02%), que lo dejó al borde de los $1.834 para la venta. Y se convirtió otra vez en el más costoso de la plaza.

A cuánto llegó la brecha entre el dólar mayorista y el resto

La jornada de este miércoles 22 de abril estuvo marcada por el predominio de las flechas verdes en casi todos los tableros. A excepción del tipo de cambio oficial minorista, el resto de las variantes ajustaron sus precios hacia el alza, lo que dejó expuesta la brecha cambiaria.

Esa diferencia se vio afectada por este repunte de los dólares libres frente a la quietud del dólar formal, que todavía no supera su mayor valor en lo que va del 2026. Operadores del mercado consideraron que estos aumentos pueden llegar a ser tendencia para el resto de la semana.

Para calcular la brecha entre cotizaciones habitualmente se toma como referencia la distancia porcentual entre el dólar oficial mayorista ($1.378) y las cotizaciones libres.

Con los movimientos de este miércoles, la brecha se situó en los siguientes niveles:

Brecha con el dólar blue: al cerrar en $1.415, la diferencia respecto al mayorista fue de 2,68% .

al cerrar en $1.415, la diferencia respecto al mayorista fue de . Brecha con el dólar MEP: con una cotización de $1.421,40, la brecha completó un 3,15% .

con una cotización de $1.421,40, la brecha completó un . Brecha con el dólar CCL: al ser la cotización más alta de los financieros ($1.472,6), presentó la brecha más amplia, de 6,86%.

Por otra parte, la menor brecha se registró entre el dólar oficial y el blue: fue de 1,07% este miércoles.