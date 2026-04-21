El dólar oficial y el blue cerraron sin cambios, con un mayorista en baja

Este martes 21 de abril, el dólar oficial cerró sin cambios respecto a la rueda previa, a $1.400 para la venta en Banco Nación. Y con un dólar blue que también se mantuvo ($1.410), el dólar mayorista, referencia clave para el comercio exterior, experimentó un leve retroceso y finalizó la jornada en los $1.375,50.
Un dólar blue estable tras alcanzar su mayor desde marzo, que en la city mendocina rozó los $1.415, hizo que la brecha con el minorista llegara apenas al 0,7%. Esto, a pesar de que en otros bancos la cotización oficial terminó en $1.405 y hasta $1.415.
Finalmente, el dólar tarjeta se ubicó como la variante más costosa del mercado: llegó a $1.820, con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.
Para los analistas del mercado la calma cambiaria volvió a atribuirse a una mejora en la liquidación de divisas por parte del sector exportador durante la jornada. Y a la estrategia del Banco Central de contener la volatilidad de los distintos tipos de cambio financieros.
Qué pasó con el dólar mayorista y las compras del Banco Central
A $1.375,50 (un descenso de apenas 0,1% respecto al lunes), el dólar mayorista se convirtió en el más barato en una jornada en la que las bandas cambiarias de intervención. Así, el BCRA logró capturar el excedente de divisas del mercado para fortalecer las arcas públicas.
Finalmente, el saldo de intervención significó una compra neta de U$S115 millones. Y las reservas internacionales rozaron los U$S45.800 millones.
Esta cifra marca una continuidad en la estrategia de acumulación de reservas, impulsada principalmente por la liquidación del sector exportador que, ante la estabilidad del tipo de cambio, opta por liquidar divisas en el mercado oficial.
Entre los paralelos financieros, el dólar MEP o bolsa fue el que menos bajó. Con -0,05% cerró a un promedio de $1.414,89 según los principales monitores. En cambio, el Contado con Liquidación (CCL) tocó los $1.466.