AMENA alertó sobre el impacto del congelamiento del impuesto a combustibles sobre su rentabilidad

sueldos, empleados estaciones de servicio.jpg Los expendedores de nafta indicaron que el 2025 se viene desarrollando como un mal año para las ventas.

El titular de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA), Isabelino Rodríguez, consideró que la medida es negativa para el sector y que se suma a dificultades como la caída en las ventas.

“El atraso en la actualización del impuesto repercute directamente en que los expendedores no comisionen esos impuestos”, remarcó.

Desde AMENA explicaron que durante el 2025, también hubo dos cortes de GNC producto de las olas polares que se registraron y donde hubo una restricción para vender este producto.

También, las estaciones ya venían atravesando un amesetamiento en las ventas, derivado de la baja actividad económica y la caída del consumo.

El argumento sobre el congelamiento de los precios de los combustibles

El nuevo congelamiento al impuesto de los combustibles se fijó este martes como una medida que busca "estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". Así lo sostuvo el decreto del ministro Luis Caputo, de la cartera de Economía.

El gobierno justificó la medida como una forma de “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La decisión se produce en un contexto de mayor presión sobre los precios tras el salto del dólar y a pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales. El Ejecutivo busca evitar un nuevo impacto inflacionario antes de los comicios, trasladando el ajuste a noviembre.