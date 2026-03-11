Chacras de Coria quedó entre los 3 destinos más hospitalarios del país para el turismo

Son los resultados de la 14ª edición de los Traveller, que ponderan y distinguen a localidades que son parte de la oferta de la plataforma. Para eso se tomó la opinión de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras de todo el mundo.

Qué valora el turismo de los alojamientos

Según Booking, el parámetro considerado son los alojamientos que ofrecen de manera constante una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta. Y con su oferta, los parajes de Mendoza están entre los más elegidos y mejor puntuados por el turismo.

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards", señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking para Argentina.

Para la ejecutiva "estos premios reconocen el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad, expresado a través de la atención que reciben los viajeros por parte de prestadores turísticos, y que hacen de descubrir el mundo una experiencia maravillosa”.

Plaza Godoy Cruz.jpg La plaza Godoy Cruz, departamento que quedó en la cuarta ubicación nacional según un informe de Booking. Foto: Archivo

El ranking se construye en función de la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad. Así, Mendoza, con 2 localidades, quedó detrás de Buenos Aires, que posicionó a 3: Junín, Olavarría y Mar de las Pampas, mientras que el resto se reparten entre Neuquén, Córdoba, Chubut y Salta.

Cómo quedó el ranking

Con todo, en la edición 2026 de los Traveller Awards el ranking de los 9 destinos más hospitalarios de Argentina para el turismo quedó conformado así: