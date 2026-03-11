Inicio Economía Chacras de Coria
Chacras de Coria quedó entre los 3 destinos más hospitalarios del país para el turismo

Así opinaron viajeros y usuarios de la plataforma Booking en base a su experiencia. Chacras de Coria fue n°2 y Godoy Cruz, 4º del ranking de hospitalidad

Miguel Ángel Flores
La atención y la experiencia de los turistas posicionó a Chacras como el 2do destino más hospitalario dentro del ranking nacional 

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Cuando viajamos en plan de vacaciones, la atención hace la diferencia. En ese aspecto, Chacras de Coria, en Luján, y Godoy Cruz, se posicionaron en el Top 5 del ranking de destinos más hospitalarios del país para el turismo según una conocida plataforma de viajes y alojamiento.

La neuquina San Martín de los Andes resultó número 1 de acuerdo a los Traveller Review Awards que otorga Booking.com en base a la opinión de sus viajeros y usuarios. Chacras ocupó el segundo lugar y completó el podio Villa Yacanto, una de las localidades turísticas de Córdoba más visitadas.

Por su parte, Godoy Cruz quedó posicionada en la 4ta posición, por delante de otras localidades de Buenos Aires, Chubut y Salta.

Son los resultados de la 14ª edición de los Traveller, que ponderan y distinguen a localidades que son parte de la oferta de la plataforma. Para eso se tomó la opinión de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras de todo el mundo.

lares de chacras
Chacras de Coria cuenta con una oferta diversa para el alojamiento, entre hospedajes de alta gama y hoteles

Qué valora el turismo de los alojamientos

Según Booking, el parámetro considerado son los alojamientos que ofrecen de manera constante una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta. Y con su oferta, los parajes de Mendoza están entre los más elegidos y mejor puntuados por el turismo.

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards", señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking para Argentina.

Para la ejecutiva "estos premios reconocen el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad, expresado a través de la atención que reciben los viajeros por parte de prestadores turísticos, y que hacen de descubrir el mundo una experiencia maravillosa”.

Plaza Godoy Cruz.jpg
La plaza Godoy Cruz, departamento que quedó en la cuarta ubicación nacional según un informe de Booking.

La plaza Godoy Cruz, departamento que quedó en la cuarta ubicación nacional según un informe de Booking.

El ranking se construye en función de la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad. Así, Mendoza, con 2 localidades, quedó detrás de Buenos Aires, que posicionó a 3: Junín, Olavarría y Mar de las Pampas, mientras que el resto se reparten entre Neuquén, Córdoba, Chubut y Salta.

Cómo quedó el ranking

Con todo, en la edición 2026 de los Traveller Awards el ranking de los 9 destinos más hospitalarios de Argentina para el turismo quedó conformado así:

  1. San Martín de los Andes (Neuquén)

  2. Chacras de Coria (Mendoza)

  3. Villa Yacanto (Córdoba)

  4. Godoy Cruz (Mendoza)

  5. Junín (Buenos Aires)

  6. Olavarría (Buenos Aires)

  7. Lago Puelo (Chubut)

  8. Mar de las Pampas (Buenos Aires)

  9. Cachi (Salta)

