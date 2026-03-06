Turismo en vacaciones de verano: los números de Mendoza versus el resto del país según CAME

"El comportamiento del verano fue muy heterogéneo pero dinámico. Los destinos que combinaron naturaleza, eventos y agenda cultural lograron alto nivel de ocupación, mientras que otras plazas mostraron desempeños más moderados y sensibles al clima y al calendario", indicaron desde CAME.

Los números del verano para Mendoza

En Mendoza el perfil del visitante combinó turismo nacional y extranjero, con escapadas de cuatro días que integraron enoturismo, circuitos urbanos, festivales y naturaleza. Todo un combo que posicionó a la provincia a nivel mundial como uno de los 10 destinos tendencia para viajar en 2026 de acuerdo al sitio especializado Lonely Planet.

De ese modo, solo durante enero las estadísticas oficiales reportaron el ingreso 312.000 turistas, que generaron un impacto económico de $137.475 millones. Toda una "inyección significativa" de recursos a la economía local.

La conclusión se desprende de una estadía media de 4,7 noches (5,7 días). Y un gasto diario estimado en $92.500 por persona, contra $97,101 a nivel país, que descontado el peso de la inflación (28% más) en realidad cayó 3,3% de un año al otro.

La combinación de estadía prolongada y gastronomía, bodegas y actividades al aire libre explicó el dinamismo del mes. Localidades como San Rafael atrajeron al turismo de verano junto a Luján, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras desplegaron una agenda intensa de festivales, sunsets en bodegas, encuentros gastronómicos y celebraciones de Carnaval.

Para quienes eligieron la Ciudad de Mendoza, la oferta pasó por propuestas al aire libre, recorridos turísticos y experiencias en el piedemonte como la de la Reserva Divisadero Largo, además de actividades culturales en espacios emblemáticos.

Para CAME, cayó la estadía promedio

De la radiografía de otros destinos realizada por CAME surge también que, en general, la estadía media se ubicó en 3,65 noches (vs. 3,7 en 2025) y consolida la tendencia hacia viajes más breves. En comparación con 2023 (4,15 días), la permanencia promedio es 12% menor. Frente a 2022 (4,65 días) la reducción alcanza el 21%.

"Este comportamiento evidencia un cambio estructural en los hábitos de viaje: ante un contexto de ingresos más ajustados, el principal mecanismo de adaptación del turista no es dejar de viajar, sino reducir la duración de la estadía, mientras que el gasto diario se mantiene relativamente más firme en relación con la experiencia elegida", explicaron.

Con todo, el gasto total, que superó $10,8 billones, un 4,5% más que en el verano 2025. Al respecto, la conclusión apuntó a que "el gasto fue selectivo pero significativo: el consumo se concentró en productos y experiencias de alto valor agregado (excursiones, gastronomía, eventos), mientras que se moderaron consumos accesorios".

Entre los destinos más elegidos se afirmó Buenos Aires, en particular la Costa Atlántica, con la clásica Mar del Plata y Pinamar al frente. Y también con lugares más accesibles para un público más contenido como Villa Gessell, San Bernardo, Necochea y Mar de las Pampas, entre otros.