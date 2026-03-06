Banco Supervielle se afirma como líder en Mendoza por sus beneficios, leasing y cuentas remuneradas

El banco se hace fuerte con su División Vinos, que ofrece toda una gama de línea de préstamos para el sector primario y las bodegas. Desde créditos de cosecha y acarreo, hasta los de pre y financiación de exportaciones, en una temporada clave para posicionar a los vinos de Mendoza en el mundo.

Más de 200 invitados, entre clientes y funcionarios provinciales, asistieron al sunset de Vendimia organizado por Supervielle en un hotel céntrico de Mendoza

Según Sosa, la demanda de ambas líneas crece en forma pareja junto a los créditos en dólares para proyectos de inversión. Aunque, destacó que "la estrella es el leasing, que se aplica a muchos productos vitivinícolas como barricas y maquinaria para bodegas y paneles solares. Eso posiciona al banco como el de mayor volumen de colocación".

Pionero en cuentas remuneradas y líder en beneficios

"Traé tus dólares y hacelos rendir". Detrás del slogan la oferta es tentadora: 2% de TNA (Tasa Nominal Anual) para cuentas remuneradas, o el 5% si la elección es un plazo fijo en dólares.

Sosa explicó que "este año generamos un producto diferencial para los empleados de las empresas, una propuesta de valor distinta para Mendoza. Lanzamos cuentas remuneradas para pymes y trabajadores y también logramos un acuerdo con Mercado Libre para que la tienda del banco esté presente. La idea es sumar más beneficios en comercios".

La diferencia además está en el número: unos 400 restaurantes, farmacias, carnicerías o bodegas, entre otros, lo convierten en el que más descuentos ofrece.

Para la responsable regional "las cuentas remuneradas eran propias de las billeteras virtuales y no de los bancos. Fuimos el primer banco en lanzarlas tanto para individuos como para las pymes, y del mismo modo crecimos en rapidez de respuesta a nuestros clientes a través de la IA, sin descuidar la atención personalizada que nos caracteriza".

Pero la ventaja de construir alianzas se deja ver. Además de ML, los clientes del Supervielle que tengan la app pueden acceder a IOL (Invertir Online), una de las plataformas más conocidas del país para decidir con un click adonde hacer rendir su capital.

La presencia en el deporte, de la mano del rugby y también el fútbol, es otra ventaja competitiva del banco n° 1 de Mendoza

Mundial 2025: 100 clientes del Supervielle se van a EEUU

Otro valor distintivo es la presencia de la marca en el deporte. Cada vez son más los clubes de varias disciplinas sponsorizados por el banco, tanto del rugby (Liceo, Marista, Los Tordos) como en el fútbol (Godoy Cruz Antonio Tomba).

Y en un año futbolero, con la Copa del Mundo 2026 por delante, la cita más convocante del planeta era una oportunidad que no se podía dejar pasar.

Por eso, Supervielle, sponsor oficial de la Selección Argentina, prepara toda una acción que dará que hablar. Es que 100 clientes del banco tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos con todo pago para seguir al equipo nacional

"Lo pensamos el año pasado, con la idea de que puedan vivir un montón de experiencias, incluso previo al Mundial. Para ser parte se tiene en cuenta el nivel de transacciones que tengan, suman puntos tanto por consumos como inversiones y pueden participar del sorteo de distintos cupos", detalló la gerente zonal.

La gerente de la divisional Cuyo, Fabiola Sosa, fue una de las anfitrionas del evento del Superville.

La educación financiera, puente con la comunidad

"Queremos ofrecer mucho más que servicios financieros y contribuir al desarrollo de la comunidad mendocina, y en ese sentido la inserción comunitaria es muy importante. Durante 2025 colaboramos con organizaciones sociales y trabajamos en la educación financiera que es tan necesaria", se explayó Sosa, que asumió el cargo con el inicio del nuevo año.

Desde el abordaje de valores como la vida sana y la sustentabilidad también busca dejar un sello. En este caso, con una alianza estratégica que en enero pasado Supervielle y ATM (Administración Tributaria Mendoza) firmaron para la promoción de Bicitran, el nexo entre las estaciones que encadena la red del Metrotranvía.

A su turno, el propio gobernador Cornejo puso de relieve el rol del banco y la necesidad de financiamiento que tiene la economía provincial. Y valoró esos logros para Mendoza, además de agradecer a sus autoridades.