Jetsmart confirmó que aumentará casi 30% sus vuelos entre Mendoza y Buenos Aires

La decisión es todo un indicio del crecimiento del mercado de cabotaje, que también evidencia el Aeropuerto El Plumerillo. Tiempo atrás, el concesionario de la terminal aérea local, Aeropuertos Argentina, había anunciado un millonario plan de inversiones para volver a ampliarla con más puertas de embarque.

El aumento de pasajeros y rutas aéreas de Jetsmart para Mendoza

Pero no es la única ruta con más vuelos. Además, la compañía confirmó que la que une a Mendoza con Salta pasará a tener 4 frecuencias semanales.

El último año sumó varias conexiones. Y posicionó a la provincia con 2 vuelos internacionales directos sin pasar por Buenos Aires: primero fue la ruta a Santiago de Chile, y desde mayo Jetsmart habilitó la conexión Mendoza- Río de Janeiro que según anticiparon desde la compañía tuvo gran suceso y seguirá operándose.

Esa expansión de la oferta se tradujo en un mayor volumen de pasajeros. Lo cierto es que con 180.000 viajeros por mes, la compañía de capitales estadounidenses se consolidó como la n° 1 entre las que operan desde y hacia la provincia, con varios cuerpos de ventaja delante Flybondi y Aerolíneas, entre otras.

Antes de lo que viene, la aerolínea de capitales estadounidenses hizo su balance del verano 2025-26 durante el cual también crecieron las frecuencias. Concretamente, un 15% más que para el verano pasado.

Sólo durante 2025 la cantidad de rutas repuntó ostensiblemente. En apenas 8 meses (de enero a agosto) incorporó 7 nuevas: 3 domésticas y 4 con Brasil, donde además de Río de Janeiro vuela a Recife y Natal, al norte del país vecino.