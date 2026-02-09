Supervielle y la STM sellan una alianza estratégica para la movilidad sostenible en Mendoza con biciTRAN

BSV_Bicitran_1 El servicio, que cerró 2025 con cifras récord, se posiciona como uno de los sistemas de transporte sostenible de mayor crecimiento en Argentina.

Aportes concretos al ambiente: resultados que impulsan el cambio

La implementación de este tipo de transportes urbanos genera impactos concretos y medibles; desde su implementación y con la expansión del sistema ha permitido alcanzar hitos significativos en la mitigación del cambio climático como la más de 39 mil unidades de CO evitadas.

Verónica de los Heros, Gerenta de Sustentabilidad de Supervielle, señaló: “En Supervielle integramos la sustentabilidad en nuestra estrategia de negocio impulsando proyectos que promueven un desarrollo responsable y sostenible. Nuestro apoyo al sistema de alquiler de bicicletas públicas refuerza nuestro compromiso con una movilidad baja en emisiones y con la mejora del entorno urbano. A través de estas iniciativas, contribuimos activamente a la transición hacia una economía más verde y resiliente.”

Una red de transporte que conecta a toda la ciudad y Gran Mendoza

El acuerdo con biciTRAN fortalece y potencia un ecosistema de movilidad consolidado y en crecimiento:

Más de 162 mil usuarios registrados , con participación activa y creciente.

, con participación activa y creciente. Integración con más de 400 km de ciclovías, potenciando los traslados sustentables.

El compromiso de llegar a:

Más de 750 bicicletas distribuidas estratégicamente en toda la ciudad.

distribuidas estratégicamente en toda la ciudad. 100 estaciones.

Este esquema convierte a la bicicleta en una opción real, segura y conveniente dentro del entramado urbano.

Fabiola Sosa, Gerenta Divisional de Supervielle, destacó: “Como banco privado líder de la provincia estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo social y comunitario. A todas las actividades de acompañamiento que realizamos en clubes y organizaciones locales, ahora sumamos este apoyo a biciTRAN para potenciar un transporte más sostenible para la ciudad y brindar además próximamente un beneficio directo a nuestros clientes e incentivar el uso de este medio.”

Fabiola Sosa, Gerenta Divisional de Supervielle y Daniel Vilches, Presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza.

Impacto directo en la salud y la calidad de vida

El sistema no solo aporta beneficios ambientales, sino que contribuye al bienestar de la comunidad, con la relevancia que está tomando la realización de ejercicio en todas las edades, generar el hábito de utilizar las bicicletas para movilizarse genera un impacto concreto en la salud.

El uso del servicio de esta forma también fomenta un cambio cultural hacia hábitos de vida más saludables. Y también implica el involucramiento en la Educación vial tanto de los usuarios como desde biciTRAN, para que el uso de este servicio se haga con responsabilidad.

Daniel Vilches, Presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza, destacó: “Desde 2017 asumimos el compromiso de reducir de manera sostenida nuestra huella ambiental, impulsando la movilidad eléctrica, el uso de unidades a GNC y, en este caso, biciTRAN como solución para la última milla. Nos pone muy felices formar parte de esta nueva alianza, que nos encuentra compartiendo objetivos de mejora y permite a biciTRAN seguir brindando un servicio de calidad a los mendocinos y consolidar nuestro modelo de movilidad sustentable.”

Una alianza que mira al futuro

El acuerdo entre Supervielle y biciTRAN no solo expande la oferta de transporte sostenible: demuestra, con datos reales, que la movilidad ecológica es un motor de transformación urbana integral, centrada en la salud de las personas y el cuidado del planeta.