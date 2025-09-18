Supervielle obtiene financiamiento de BID Invest para impulsar créditos a PyMEs.

La operación comprende dos tramos:

Tramo A: un préstamo por US$50 millones financiados por BID Invest; y un préstamo por US$50 millones financiados por JICA Trust Fund Achieving Development of Latin America and the Caribbean (TADAC), un fondo administrado por IDB Group en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Ambos préstamos tendrán un plazo de 3 años y una tasa fija.

Tramo B: préstamos por hasta US$170 millones, que podrían ser financiados por inversionistas institucionales a través de la venta de participaciones.

“Los fondos nos permitirán ampliar el acceso al crédito de más largo plazo, con especial foco en aquellas empresas que integran cadenas de valor vinculadas a economías exportadoras. Este respaldo reconoce no solo nuestro compromiso con el sector, sino también a nuestra propuesta de valor integral basada en innovación digital, atención cercana y especializada e inclusión financiera, para que cada vez más empresas puedan crecer, competir y proyectarse al mundo.”, concluye Gustavo “Paco” Manriquez.

Acerca de Banco Supervielle

Supervielle es un banco de origen familiar con una sólida trayectoria en el sistema financiero argentino. A lo largo de los años, ha sabido combinar lo mejor de dos mundos: la experiencia, seguridad y respaldo de una entidad con historia, con la agilidad y simplicidad propias de la innovación digital. Actualmente, la entidad cuenta con más de 1.300.000 clientes activos, una red de más de 130 sucursales en todo el país, atención multicanal que incluye un hub de atención virtual y canales digitales como WhatsApp, potenciado por inteligencia artificial generativa.

Acerca de BID Invest

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido con promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles con el fin de lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de US$21.000 millones en activos bajo gestión y más de 440 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una amplia variedad de industrias. Visita nuestro sitio web: www.idbinvest.org/es.