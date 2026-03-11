Ajuste estacional del gas: claves del nuevo esquema para las tarifas

gas-natural-plan-gas.jpg La tarifa de gas natural tendrá una nueva actualización luego de la audiencia pública convocada por Enargas en febrero. Qué pretende Ecogas

La resolución explica que “la estacionalidad regulatoria deja de responder a variaciones estacionales del precio del gas y pasa a reflejar principalmente la dinámica de la demanda del sistema gasífero”, la cual presenta “incrementos significativos a partir del mes de mayo”.

La Secretaría de Energía determinó que los ajustes serán estacionales una vez transcurrido el período de transición. Además, la norma aclara que se entenderá que las empresas distribuidoras aceptan esta modificación en sus licencias con “la primera presentación, ante el Ente Regulador, de la solicitud de traslado del precio de gas a los cuadros tarifarios”.

El Gobierno nacional cambió los períodos establecidos para realizar los ajustes estacionales en el precio del gas que se traslada a las facturas de los usuarios. A partir de esta medida, el año se dividirá en dos tramos: un ciclo invernal que abarca desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, y un ciclo estival que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente.

La resolución explica que “la estacionalidad regulatoria deja de responder a variaciones estacionales del precio del gas y pasa a reflejar principalmente la dinámica de la demanda del sistema gasífero”, la cual presenta “incrementos significativos a partir del mes de mayo”.

La Secretaría de Energía determinó que los ajustes serán estacionales una vez transcurrido el período de transición.

Además, la norma aclara que se entenderá que las empresas distribuidoras aceptan esta modificación en sus licencias con “la primera presentación, ante el Ente Regulador, de la solicitud de traslado del precio de gas a los cuadros tarifarios”.

Fuentes: Boletín Oficial y Agencia Noticias Argentinas.