Recortes en Electrolux y crisis en Lácteos Verónica profundizan la tensión de la industria

El conflicto también genera preocupación en la cadena láctea, ya que productores tamberos denuncian demoras en los pagos por la materia prima.

Los casos reflejan el deterioro del sector manufacturero: con ventas en retroceso, altos costos y la apertura de importaciones. Varias compañías comenzaron a ajustar sus estructuras en un escenario de creciente incertidumbre laboral.

Crisis en otras dos industrias

Electrolux (Rosario):

La empresa lanzó un plan de retiros voluntarios .

. El objetivo es reducir al menos 100 puestos de trabajo en su planta.

en su planta. La medida responde a la fuerte caída del mercado de electrodomésticos y al aumento de la capacidad ociosa.

y al aumento de la capacidad ociosa. Los gremios temen que el plan sea el primer paso hacia despidos si no mejora la demanda.

Lácteos Verónica:

La compañía atraviesa una grave crisis financiera .

. Trabajadores denuncian sueldos y aguinaldos impagos .

. La empresa aplicó reducciones en la jornada laboral , lo que afecta los ingresos.

, lo que afecta los ingresos. El gremio Atilra presentó denuncias por incumplimientos salariales y falta de aportes.

Fate advierte pérdida de control sobre material radiactivo en su planta por conflicto laboral

La empresa Fate notificó a la Secretaría de Energía y a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que no puede garantizar el control total de los materiales radiactivos utilizados en su planta de San Fernando, en medio del conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La compañía de neumáticos, que había anunciado su cierre, explicó que los equipos de gammagrafía industrial —que emplean fuentes como cobalto-60 o iridio-192 para realizar ensayos no destructivos en neumáticos— requieren estrictos protocolos de seguridad y personal especializado para su manipulación.

Según la firma de la familia Madanes Quintanilla, el bloqueo y la conflictividad gremial impiden que el personal de seguridad y los responsables de radioprotección garanticen el resguardo del perímetro. La empresa advirtió que una manipulación indebida o daños en los contenedores podrían provocar una fuga de radiación con riesgos para trabajadores y vecinos.

Con la notificación, Fate también trasladó parte de la responsabilidad al Estado y pidió garantías para recuperar el control de los activos críticos. Desde el SUTNA, en cambio, sostienen que se trata de una maniobra para presionar por la intervención de las fuerzas de seguridad en el conflicto. Mientras tanto, la ARN analiza posibles medidas y protocolos ante la eventual falta de custodia efectiva del material sensible.