En círculos empresarios nadie niega que la actividad está pasando por un momento de letargo. Lo que podría resultar paradójico es que gran parte de quienes dirigen las compañías se expresan a favor de la orientación económica que está impulsando el gobierno de Javier Milei.
Quizás el talón de Aquiles de la gestión económica es la baja propensión de aceptar el debate sobre aspectos particulares o "detalles" que pueden impactar en proporciones impensadas.
La pretensión de avanzar en medidas desregulatorias y aperturistas sin reparar en efectos colaterales impregna distintas áreas de gobierno.
La polémica con los industriales, tras la arremetida presidencial, ha puesto a la dirigencia empresaria en guardia, ya no tan solo por las medidas gubernamentales sino por el posicionamiento de los sectores frente a la sociedad en su conjunto.
La UIA banca aspectos del rumbo económico, en particular “las reformas estructurales, como la modernización laboral o la baja de la inflación”, de acuerdo con lo expresado en un picante documento titulado "sin industria no hay nación".
Sin embargo, varios empresarios le reclaman a la cúpula de la Unión Industrial Argentina que se plante de manera más enérgica frente al gobierno por la crisis y las pérdidas de puestos de trabajo.
En el sector resaltan que “la industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional. “Además, genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con 1.200.000 trabajadores registrados", señalan.
El ministro Luis Caputo, en su paso por Córdoba, destacó que "después de dos años, podemos mostrar resultados: terminamos con el déficit fiscal y el cuasifiscal; consolidamos un proceso de desinflación; estamos en el pico del Estimador Mensual Económico".
Este jueves llegó a la Provincia para participar del Foro de Inversiones y Negocios, bajo el lema "nuevo tiempo para crecer y confiar", organizado por el CEM y el Ministerio de la Producción local.
Al menos, mientras se aguardan las correcciones planteadas, funcionarios y empresarios están pensando en llevar a Mendoza a un plano de crecimiento.