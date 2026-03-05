martin rapallini Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Foto: UIA

La polémica con los industriales, tras la arremetida presidencial, ha puesto a la dirigencia empresaria en guardia, ya no tan solo por las medidas gubernamentales sino por el posicionamiento de los sectores frente a la sociedad en su conjunto.

La UIA banca aspectos del rumbo económico, en particular “las reformas estructurales, como la modernización laboral o la baja de la inflación”, de acuerdo con lo expresado en un picante documento titulado "sin industria no hay nación".

Sin embargo, varios empresarios le reclaman a la cúpula de la Unión Industrial Argentina que se plante de manera más enérgica frente al gobierno por la crisis y las pérdidas de puestos de trabajo.

En el sector resaltan que “la industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional. “Además, genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con 1.200.000 trabajadores registrados", señalan.

luis caputo Luis Caputo disertó este jueves en Mendoza. Foto: Nicolás Rios

El ministro Luis Caputo, en su paso por Córdoba, destacó que "después de dos años, podemos mostrar resultados: terminamos con el déficit fiscal y el cuasifiscal; consolidamos un proceso de desinflación; estamos en el pico del Estimador Mensual Económico".

Este jueves llegó a la Provincia para participar del Foro de Inversiones y Negocios, bajo el lema "nuevo tiempo para crecer y confiar", organizado por el CEM y el Ministerio de la Producción local.

Al menos, mientras se aguardan las correcciones planteadas, funcionarios y empresarios están pensando en llevar a Mendoza a un plano de crecimiento.