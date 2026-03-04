La marca de electrodomésticos Peabody en jaque tras el concurso preventivo de Goldmund S.A.

Las crisis del sector de electrodomésticos

Según referntes del sector las causas: consumo en baja e Importaciones en alza.

Dante Choi, fundador de Goldmund y figura clave en el renacimiento de Peabody desde 2004, venía advirtiendo sobre el impacto negativo de las políticas de apertura comercial. El empresario señaló que la Industria local enfrenta una "avalancha de importaciones", denunciando incluso que muchos productos ingresan al país sin los controles de calidad o legalidad necesarios para competir de manera justa con la fabricación nacional.

A este factor se suma la fuerte contracción del consumo interno, que ha golpeado con dureza a los fabricantes de línea blanca, climatización y pequeños electrodomésticos. Cabe destacar que la planta de producción de Goldmund se encuentra en La Tablada, provincia de Buenos Aires, en el mismo predio donde anteriormente operaba la multinacional Whirlpool antes de su cierre.

Continuidad operativa y empleos

A pesar del pedido de concurso, desde Goldmund enfatizaron que las actividades productivas y comerciales continuarán con normalidad. La empresa, que emplea actualmente a 250 trabajadores, busca utilizar esta herramienta legal para ganar tiempo en la negociación con sus acreedores sin detener sus líneas de montaje ni interrumpir el suministro a su red de distribución.

Peabody, que nació originalmente bajo el ala de General Electric y fue adquirida por Goldmund tras la crisis de 2001, logró posicionarse en la última década como un referente de diseño y producción nacional. Sin embargo, el actual contexto económico pone a prueba la resiliencia de uno de los últimos bastiones de la industria de electrodomésticos en el país.

Fuente: Noticias Argentinas.