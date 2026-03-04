La cosecha 2026 ya tiene 25% menos bodegas elaboradoras que el año pasado

"El mercado está absolutamente retraído, con sobreestock de vino y mosto y una economía que no tracciona lo financiero. Si todo esto sigue así va a quedar mucha uva en la cepa", sentenció Miguel Abdala, presidente de Monte Real S.A., que con 42 millones de litros es una de las bodegas más grandes de la zona Este, polo productivo de la provincia.

vitivinicultura coviar cosecha vino.jpg La cosecha ya dejó 5,3 millones de quintales de uva, aunque los precios no acompañan y la falta de rentabilidad pone en jaque al negocio del vino

Menos bodegas, ¿menos vino?

Aunque las altas y bajas de establecimientos elaboradores conllevan todo un trámite ante el INV, lo cierto es que también una porción optó por cerrar sus puertas. Otra señal de una pérdida de rentabilidad que dificulta sostener el negocio del vino.

A pocos días de la Fiesta de la Vendimia 2026 el dato muestra la cara menos agradable detrás de celebración: permanecen inscriptos 1.229 establecimientos, esto es, 10 menos que el año pasado.

Esa radiografía se agudiza por el menor consumo, los excedentes vínicos, la falta de precio para la uva y de financiamiento para las bodegas a partir de crisis como la de Norton. Un cóctel explosivo al que se suma la merma esperada para esta cosecha.

A la semana 13 los lagares ya acumulan 5,3 millones de quintales, de los cuales 3,5 millones salieron de las fincas mendocinas sobre 13, 4 millones pronosticados. Y una superficie, sin precisar aún, de viñedos abandonados que desde el Gobierno reconocen es parte de esa compleja postal para esta cosecha.

cosecha 2023 uva 2.jpg Con crisis de consumo y sin financiamiento, para esta cosecha sólo trabajan unas 500 bodegas. Foto: ilustrativa

"Es la pandemia de la vitivinicultura"

Para Abdala, "el sistema financiero no da respuestas y hay mucho producto, vino y mosto, sin chance de monetizar. Es que los créditos disponibles, con productores y elaboradores raquíticos, terminan siendo un plan de regularización de deudas impositivas y llegan a quienes menos los necesitan".

En el medio, el sector espera asistencia para llegar al final de la temporada más allá de los créditos de cosecha y acarreo. Y hay propuestas para utilizar la figura de los "warrants" que incluso permita utilizar las mismas bodegas como garantía con un aforo del 100%.

Mecanismos extremos que no son pocos los que esperan para poder subsistir a una crisis que para muchos parece terminal.

"Muchas bodegas dejaron de elaborar porque no tienen con qué. Así, la merma real puede llegar a ser del 20% si los recursos para cosechar no llegan a tiempo. Por eso, a diferencia de otras crisis que ha atravesado la vitivinicultura, esta puede ser lo que fue la pandemia para todo el mundo", concluyó el empresario.