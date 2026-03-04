Menos malbec, ¿más precio?: la cosecha viene en baja y Vargas Arizu llamó a defender el valor de la uva

La baja es más acentuada en algunas regiones puntuales como en Alvear (-65%), la zona Norte (-56%) y San Rafael (-53%).

En cambio, el Valle de Uco es la excepción notable. Allí se espera un incremento del 60% en la producción de malbec respecto del 2025.

Baja de cosecha por zona

El pronóstico de Acovi muestra una disminución estimada del 17% en el volumen total de uva respecto a la temporada anterior: se proyecta pasar de 2.723.877 quintales elaborados en 2025 a 2.263.616 quintales estimados para 2026.

Esta caída general coincide con el comportamiento de la Zona Norte, que también proyecta una baja del 17%. Sin embargo, la situación varía en otras regiones.

En Alvear la disminución proyectada es del -30% y en San Rafael del -22%). La zona Este presenta una baja del 16%. Y, el Valle de Uco, muestra una tendencia positiva, estimando un incremento del 47% en su producción.

La caída del pronóstico de cosecha es menor en el caso de uvas blancas.

La baja del malbec y las uvas tintas en la cosecha 2026

El estudio de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas señala que las mayores mermas, según variedad, se observan en el malbec (-30%) y en las uvas tintas (-27%), mientras que las mezclas (-9%) y las blancas (-10%) presentan las menores variaciones negativas a nivel general.

Uvas Mezclas: representan el mayor volumen, con una caída del 9% (de 1.141.216 QQ a 1.038.139 QQ).

Uvas Tintas: muestran una de las mermas más significativas con un -27% (de 948.127 QQ a 687.788 QQ).

Uvas Blancas: registran una disminución del 10% (de 415.166 QQ a 375.598 QQ).

Malbec: dentro de las variedades específicas, el malbec cae un 30% (de 175.407 QQ a 122.811 QQ).

Cabernet: presenta una baja del 11% (de 43.961 QQ a 39.281 QQ).

Según explicó Acovi, este pronóstico de cosecha se obtuvo mediante la metodología SVE, ajustando en enero (etapa de envero) las mediciones de conteo de racimos realizadas originalmente en diciembre, incorporando ahora datos específicos de la temporada como el número de bayas por racimo.