El Quini 6 se mudó a Mendoza: un sanrafaelino ganó $390 millones de pesos y hay fiesta en el departamento

La suerte volvió a elegir a Mendoza. En el sorteo del Quini 6 de este miércoles, un apostador de San Rafael se alzó con el pozo mayor de la modalidad “Siempre Sale”, transformándose de la noche a la mañana en el nuevo millonario de la provincia.
Quini 6: los detalles del golpe de suerte en Mendoza
El flamante ganador de Mendoza acertó los seis números de su boleta en una de las modalidades más populares del Quini 6. La jugada se realizó en una agencia oficial de San Rafael, que desde la noche del miércoles se convirtió en el epicentro de las felicitaciones y el misterio por conocer la identidad del “suertudo”.
- El premio: exactamente $390.490.963,20.
- La jugada: los números que le cambiaron la vida fueron el 9, 11, 12, 14, 18 y 20.
- El agenciero: al igual que el apostador, el dueño de la agencia vendedora recibirá un importante estímulo económico por haber entregado el ticket ganador.
Quini 6: un fenómeno que no se detiene
No es la primera vez que el sur de Mendoza es noticia por grandes premios en los juegos de azar. Sin embargo, la cifra de casi 400 millones de pesos marca un hito en lo que va del año para la región, generando una verdadera revolución en las redes sociales y en las calles de San Rafael.
Por el momento, el ganador más afortunado por los resultados salientes, no se ha presentado públicamente (algo habitual para resguardar la seguridad), pero en el departamento no se habla de otra cosa: ¿quién es el nuevo vecino millonario?
“Todavía no sabemos quién es el ganador, estamos a la espera, así que invitamos a todos que se acerquen a revisar la boleta”, señaló el agenciero, en una nota publicada en el sitio diariosanrafael.com.ar.
El premio total que corresponde a la jugada fue de $390 millones, aunque el monto final que percibirá el apostador será menor debido a los descuentos correspondientes por impuestos. “Le van a quedar alrededor de 280, por ahí”, explicó el agenciero sobre la cifra aproximada que finalmente recibirá el afortunado o la afortunada.