El Quini 6 se mudó a Mendoza: un sanrafaelino ganó $390 millones de pesos y hay fiesta en el departamento

Por el momento, el ganador más afortunado por los resultados salientes, no se ha presentado públicamente (algo habitual para resguardar la seguridad), pero en el departamento no se habla de otra cosa: ¿quién es el nuevo vecino millonario?

quini 6 sorteo resultados ganadores 2

“Todavía no sabemos quién es el ganador, estamos a la espera, así que invitamos a todos que se acerquen a revisar la boleta”, señaló el agenciero, en una nota publicada en el sitio diariosanrafael.com.ar.

El premio total que corresponde a la jugada fue de $390 millones, aunque el monto final que percibirá el apostador será menor debido a los descuentos correspondientes por impuestos. “Le van a quedar alrededor de 280, por ahí”, explicó el agenciero sobre la cifra aproximada que finalmente recibirá el afortunado o la afortunada.