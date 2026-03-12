Los detalles de la "mini Vendimia" en San Rafael para recibir a la Reina Nacional 2026

En el recorrido, acompañarán al carro móviles de la policía y una murga.

Una vez que el carro termine su recorrido, la reina se dirigirá al público y luego comenzará el show. Se ha planificado una serenata que ejecutará la orquesta departamental, dirigida por Bernardo Ríos. La orquesta está preparando una cueca, un gato y una tonada para agasajar a Azul.

Omar Félix Azul Antolínez La Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, con el intendente de San Rafael, Omar Félix.

Durante el cuadro musical, se pasará un video con la línea de tiempo que llevó a Azul al trono vendimial: desde la elección como representante de El Nihuil, pasando por la Vendimia Federal, la Vendimia de San Rafael y los eventos provinciales, hasta convertirse en la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Luego comenzará la puesta en escena de algunos cuadros de "Vendimia de los Sueños".

El cierre se hará con un brindis en el que estarán presentes las reinas nacionales de mandato cumplido.

La reina también tendrá una escena política

Además de la familia, amigos y el pueblo de San Rafael, el recibimiento de la Reina Nacional de la Vendimia tendrá un componente político.

La organización confirmó la presencia del intendente, Omar Félix y los funcionarios de su gabinete. Además, adelantaron que también habrá políticos del Gobierno provincial, aunque es probable que la vicegobernadora Hebe Casado no esté presente, ya que ese día se realizará el concierto de Joan Manuel Serrat en la UNCuyo.

El regreso de la reina a su departamento es uno de los momentos más esperados después de la elección en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Tradicionalmente, tras cumplir con los primeros protocolos y actividades oficiales, la soberana vuelve a su tierra para recibir el saludo de vecinos y autoridades.

Una reina en San Rafael después de 28 años

La coronación de Azul Antolínez marcó un hecho histórico para San Rafael. Aunque es uno de los departamentos con mayor cantidad de reinas nacionales, hacía 28 años que no lograba el cetro máximo de la vendimia.

La última sanrafaelina en alcanzar el título había sido Cecilia Fornara, en 1998.

Antes que ella hubo ocho reinas de la Vendimia de San Rafael: Irene Roldán (1941), Nilda Eraso (1958), Clementina Herrera (1959), Isabel Golbano (1961), Teresa Wachowicz (1964), Josefina Izquierdo (1981), Marcela Perdigués (1982) y la mencionada Cecilia Fornara (1998).

Con la coronación de Antolínez, San Rafael suma nueve reinas nacionales en la historia de la Vendimia, una de las cifras más altas entre los departamentos mendocinos.

La presencia de Cecilia Fornara, una “cábala”

Cecilia Fornara es la última Reina Nacional de la Vendimia que coronó San Rafael Cecilia Fornara, la última reina nacional -antes de Azul Antolínez- que coronó San Rafael, en 1998.

Durante los principales eventos vendimiales -la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel de las Reinas y el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia- Azul Antolínez estuvo acompañada por Cecilia Fornara.

La exreina de 1998 participó de esas actividades junto a la nueva soberana, algo que para Azul tuvo un valor simbólico especial y que muchos interpretaron como una especie de “cábala” en el camino hacia la corona.

Ahora, con la elección ya consumada, San Rafael se prepara para recibir nuevamente a una reina nacional, un festejo que no ocurría desde hace casi tres décadas.