Dos delincuentes fueron detenidos cuando cometían el robo de ruedas en la Quinta Sección, en la Ciudad de Mendoza. Gracias a un operativo conjunto entre Preventores municipales y la Policía de Mendoza frustraron el delito, y capturaron a los sospechosos quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Preventores atraparon a dos ladrones de ruedas tras ser filmados por las cámaras de la Ciudad
Los delincuentes fueron sorprendidos por Preventores y la Policía cuando estaban debajo de una camioneta. Tenían herramientas y un auto para escapar
La detención ocurrió en la noche del jueves cuando los operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Capital detectaron a un hombre con una actitud sospechosa.
Vieron que este caminaba entre los autos estacionados en la esquina de calles Leónidas Aguirre y Tiburcio Benegas, lo que activó de inmediato una alerta para el móvil de Preventores que patrullaba la zona, el cual fue hasta el lugar.
Allí vieron una luz de linterna que provenía de debajo de una camioneta estacionada. Al notar la presencia de los Preventores, el sospechoso salió rápidamente de abajo del rodado y se subió a un VW Gol rojo que lo esperaba para intentar escapar, pero no lo logró.
El operativo de Preventores con la Policía
Los efectivos interceptaron el vehículo antes de que arrancara. En el mismo lugar les hicieron una requisa en la cual los Preventores descubrieron que en el interior del auto llevaban diversas herramientas específicas para sacar las ruedas y violentar los bulones de seguridad en pocos segundos.
Los dos detenidos quedaron bajo su custodia hasta que llegó un móvil de la Policía para completar el procedimiento, y trasladarlos la Comsiaría a disposición de la Justicia.