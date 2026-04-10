Preventores atraparon a dos ladrones de ruedas tras ser filmados por las cámaras de la Ciudad

Allí vieron una luz de linterna que provenía de debajo de una camioneta estacionada. Al notar la presencia de los Preventores, el sospechoso salió rápidamente de abajo del rodado y se subió a un VW Gol rojo que lo esperaba para intentar escapar, pero no lo logró.

El operativo de Preventores con la Policía

Los efectivos interceptaron el vehículo antes de que arrancara. En el mismo lugar les hicieron una requisa en la cual los Preventores descubrieron que en el interior del auto llevaban diversas herramientas específicas para sacar las ruedas y violentar los bulones de seguridad en pocos segundos.

preventores detenidos capital 2 Estos son los elementos que encontraron los Preventores de la Ciudad de Mendoza tras detener a dos hombres. Foto: Ciudad de Mendoza

Los dos detenidos quedaron bajo su custodia hasta que llegó un móvil de la Policía para completar el procedimiento, y trasladarlos la Comsiaría a disposición de la Justicia.