Cometió el crimen de su vecino tras discutir por un auto mal estacionado

crimen vecino buenos aires 2 El arma con la que se cometió el crimen en La Matanza.

El crimen de su vecino en La Matanza

Según las investigaciones preliminares y los testimonios de vecinos, todo comenzó cuando Emilio Barboza, que se desempeñaba como remisero, necesitaba sacar su vehículo para trabajar. Uno de los autos de Mario Borsani estaba estacionado frente a su casa, bloqueando el paso en una calle cortada.

La discusión verbal subió de tono rápidamente y derivó en agresiones físicas entre los vecinos. Testigos relataron que hubo un intercambio de golpes y que incluso se utilizó un arma blanca: una testigo describió que uno de los involucrados “le clavó un machete primero en la mano y después en la espalda”.

En medio de la pelea, Mario Borsani se retiró hacia el interior de su vivienda, abrió una ventana y disparó. El proyectil impactó a Emilio Barboza en el pecho. El hijastro de la víctima lo trasladó de urgencia en un vehículo particular hasta un hospital pero los médicos confirmaron que el hombre llegó sin signos vitales.

La policía de Buenos Aires llegó al lugar tras un llamado al 911 alertando sobre disparos. Los efectivos identificaron inmediatamente a Mario Borsani como el autor del crimen, lo detuvieron en el lugar y secuestraron el revólver. El sospechoso será imputado en las próximas horas y quedará detenido preventivamente, según adelantaron fuentes judiciales.