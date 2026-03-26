Con la ayuda de su novio, una adolescente asesinó a puñaladas a su madre y a su hermanito de 11 años

Crimen pareja asesina Una adolescente de 16 años asesinó a su madre y a su hermanito de 11 años con la ayuda de su novio, e intentaron simular un robo.

Allegados a la familia manifestaron que la mujer asesinada se encontrada preocupada y a la vez muy decepcionada por el bajo rendimiento escolar de su hija y no estaba de acuerdo con la relación con su novio "Omar", ya que la pareja se aislaba durante algunas horas y ella sospechaba que consumieran drogas.

Por otro lado, Erika, la adolescente, entenía que no le prestaban la atención suficiente y que sus padres se ocupaban solo de su hermano Gianluca. Por ese motivo, escribió en su diario personal que la situación conflictiva que tenía con su madre “debía terminar” para poder estar en más libertad con su novio. En ese sentido, los investigadores definieron como un “encastre tóxico” la relación que mantenían los adolescentes, en un ambiente donde uno alimentaba las obsesiones del otro.

El violento doble crimen ocurrió en una vivienda de Novi Ligure, un municipio de la provincia de Alessandria, en la región de Piamonte. De acuerdo a los datos de la investigación, los adolescente atacaron primero a la madre de la chica. Mientras "Omar" se mantenía escondido en el baño, para generar el clina hostil la chica generó una discusión con su madre en la cocina y en medio de la pelea la apuñaló. Inmediatamente, el joven salió del baño y ambos la atacaron a la mujer con cuchillos que estaban en la mesada y terminaron asesinándola de 40 puñaladas.

Los gritos que se escuchaban durante la agresión, provocó que el niño de 11 años, Gianluca, bajara de su habitación para ver lo que estaba ocurrieron y fue testigo del asesinato de su madre. Más allá de que la pareja intentó calmarlo para que no sospechara, ambos se pusieron de acuerdo y decidieron matarlo. En un primer momento, la chica intentó asesinarlo con veneno para ratas, y al fracasar quiso ahogarlo en la bañera. Como no lograron el objetivo, la pareja terminó asesinándolo de 57 puñaladas.

Luego de cometido el doble homicidio, ambos limpiaron parte de la casa, y mientras "Omar" abandonó el lugar en su moto, Erika salió gritando a la calle que “dos delincuentes albaneses” habían entrado a robar y mataron a su familia. Pero en un gesto inocente, la chica quiso desviar la atención de los investigadores, aunque estos tras una rápida inspección a la casa detectaron que no había puertas ni ventanas forzadas y los perros de la casa no habían ladrado.

La investigación por el doble crimen

En medio de la investigación por el doble homicidio, un vecino vio a "Omar" Favaro irse de la casa en moto con los pantalones con manchas de sangre, imaginándose lo peor. Al ser aprehendidos, los investigadores instalaron cámaras ocultas y micrófonos en la comisaría para observar a los dos adolescentes que esperaban para declarar. En ese momento, fueron grabados hablando de armar una coartada. El adolescente le recriminó a su novia haberse convertido en una “asesina” y la chica repitió el gesto de apuñalar a sus familiares, a la vez que le preguntaba a "Omar" si durante el doble crimen “se había divertido”.

Crimen pareja víctimas Los policías determinaron rápidamente que en la casa no hubo un robo ya que no las puertas y ventanas no fueron forzadas.

Tras ser imputados por el doble homicidio, el juicio se desarrolló en un Tribunal de Menores de Alessandría y las pericias psiquiátricas a las que fueron sometidos los adolescentes determinaron que la chica padecía un trastorno narcisista de personalidad con falta absoluta de empatía. Mientras que su novio presentaba una personalidad dependiente y buscaba complacer a su pareja. Más allá de la elaboración de esos perfiles, ambos fueron declarados imputables (capaces de entender y querer sus actos) al momento de cometer el doble crimen. La defensa, en su momento, intentó alegar enfermedad mental leve de los adolescentes, pero ese argumento no prosperó.

Finalmente, los dos adolescentes fueron condenados el 14 de diciembre de 2001 por doble homicidio. Mientras Erika De Nardo fue sentenciada a 16 años de cárcel, Mauro “Omar” Favaro recibió una pena de 14 años de prisión, y ambas condenas fueron ratificadas por la Corte de Casación en 2003. Ambos ya recuperaron la libertad ya que cumplieron sus condenas: el joven en Mauro salió de prisión en 2010 y Erika abandonó la cárcel un año después.