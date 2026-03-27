Para la Fiscalía fue un femicidio. Para la defensa, un suicidio. Estas dos posturas se comenzaron a enfrentar en las primeras audiencias que se realizaron por la muerte de Gimena Sabrina Gómez (38), la mujer que fue encontrada muerta en diciembre pasado en Maipú. Y, por ahora, viene ganando la primera hipótesis.
Las pruebas de un hombre para demostrar que no cometió un femicidio sino que estaba en una cancha de bochas
La defensa de Jorge Miranda (47) intentó, sin éxito, que un juez le devolviera la libertad en la investigación por el presunto femicidio de Gimena Gómez (38)
Luego de escuchar la versión de la Fiscalía de Homicidios y de los abogados defensores, el juez Juan Manuel Pina dictó la prisión preventiva de Jorge Sebastián Miranda (47), quien está imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
De esta forma, el mecánico conocido como Cuqui continuará alojado en la cárcel mientras avanza la investigación por el presunto femicidio que podría llevarlo a una condena de prisión perpeuta.
¿Femicidio o suicidio?
El 8 de diciembre pasado, después de las 20,el cuerpo de Gimena Gómez fue encontrado en la casa donde convivía con Jorge Miranda, en calle Antártida Argentina 706 de Maipú. La mujer estaba colgada del cuello con las cadenas de una maquinaria mecánica. Todo apuntaba a un suicidio, pero una serie de pruebas complicó a su pareja.
El hombre dijo que durante la muerte de la mujer se había ido con su padre hasta una cancha de bochas cercanas en Maipú. Así lo confirmaron las imágenes de cámaras de seguridad. Pero los videos también demostraron que durante un lapso de tiempo dejó a su progenitor sólo y salió de ese lugar.
Para la defensa, esto no es prueba de que haya cometido el femicidio ya que esa ventana temporal es menor a 40 minutos, lo que no le daría tiempo para atacar a golpes a la víctima y dejarla colgada en el taller mecánico.
Otra prueba importante para la acusación es el ADN del sospechoso que se encontró en las prendas de ropa de Gimena Gómez, particularmente en el buzo que tenía puesto con el cordón de la capucha ajustado, así como también debajo de las uñas de la mujer. La defensa contraargumentó que esos rastros genéticos son normales en una pareja que convive.
La defensa también esgrimió que Policía Científica encontró las huellas de la sandalia de la víctima sobre una silla de madera que estaba al lado del cadáver, probando que la mujer se subió a ella para colgarse del cuello. También que la mujer había tenidos antecedentes suicidas y de atenciones psicológicas.
Todos estos planteos fueron rechazados por el juez de primera instancia que confirmó la sospecha inicial sobre el femicidio. Aunque probablemente la discusión se extenderá durante toda la investigación hasta llegar a un juicio por jurado que defina la situación de Cuqui Miranda.