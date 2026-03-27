La muerte del Taponcito, la otra historia que sacudió a la familia de la nena baleada

Durante las pericias, la Policía comprobó que el motor de la moto pertenecía a una Bajaj Rouser, pero el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por hurto agravado. La patente correspondía en realidad a una Keller 250.

El caso de la nena baleada que conmocionó a Mendoza por su brutalidad

Brunella, una niña de 11 años fue baleada en su mano y en la pierna, según informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en calles Martín Coronado y El Carrizal, de Godoy Cruz. En principio, el hecho estaría relacionado con un tiroteo que se dio la semana pasada en calle Renato Della Santa.

Un llamado a la línea de emergencia reportó que vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego y vieron salir corriendo a un hombre.

Según señalaron los testigos, el hombre que escapó vestía campera color azul con capucha y bermuda de jeans.

La nena pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Notti. Tiene un bypass en su pierna izquierda después de que uno de los disparos le obstruyera la vena aorta. También tiene comprometida la tibia de la misma extremidad.