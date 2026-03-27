La historia de la familia de la nena baleada en Godoy Cruz acumula tragedias. El 16 de abril se cumplirá el primer aniversario de la muerte del Taponcito, el hermano de la pequeña e hijo de Marcelo José Agüero Delclaux, alias el Tapón, el preso cuyo conflicto con otro interno habría desencadenado la balacera que dejó a su hija de 11 años en terapia intensiva.
La muerte del Taponcito, la otra historia que sacudió a la familia de la nena baleada
Nicolás Sánchez murió tras fracturarse el cráneo. La moto que conducía tenía pedido de secuestro
Nicolás Sánchez murió un miércoles cuando circulaba en moto por calle Santiago del Estero, cerca del barrio donde vivía. Iba de este a oeste cuando perdió el control al llegar a una curva, impactó contra el cordón de la vereda y cayó a la acequia.
El golpe le provocó una fractura de cráneo grave y una fractura expuesta en el fémur izquierdo. Horas después murió en terapia intensiva del Hospital Central.
Durante las pericias, la Policía comprobó que el motor de la moto pertenecía a una Bajaj Rouser, pero el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por hurto agravado. La patente correspondía en realidad a una Keller 250.
El caso de la nena baleada que conmocionó a Mendoza por su brutalidad
Brunella, una niña de 11 años fue baleada en su mano y en la pierna, según informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en calles Martín Coronado y El Carrizal, de Godoy Cruz. En principio, el hecho estaría relacionado con un tiroteo que se dio la semana pasada en calle Renato Della Santa.
Un llamado a la línea de emergencia reportó que vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego y vieron salir corriendo a un hombre.
Según señalaron los testigos, el hombre que escapó vestía campera color azul con capucha y bermuda de jeans.
La nena pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Notti. Tiene un bypass en su pierna izquierda después de que uno de los disparos le obstruyera la vena aorta. También tiene comprometida la tibia de la misma extremidad.