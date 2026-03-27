Así fue el protocolo de la eutanasia de Noelia Castillo: paso a paso del procedimiento

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Eutanasia de Noelia Castillo: el protocolo para aplicar la muerte asistida

La ley de eutanasia en España (aprobada en 2021) establece un proceso estrictamente protocolizado donde el objetivo primordial es que el paciente no experimente dolor, angustia ni sensación de asfixia.

El paciente tiene el derecho de elegir si desea que el procedimiento se realice en su domicilio, en una residencia o en un hospital. También puede optar por ingerir la medicación por vía oral o que los profesionales de la salud se la administren por vía intravenosa. Noelia optó por esta última en el centro donde vivía.

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El procedimiento médico consiste en la aplicación secuencial de una combinación de fármacos y dura, en promedio, entre 15 y 30 minutos:

Sedación previa (opcional): antes de iniciar la vía intravenosa, se le ofrece al paciente la posibilidad de tomar ansiolíticos para transitar los momentos previos con mayor tranquilidad.

Anestesia local: el tratamiento intravenoso arranca con la inyección de lidocaína, un anestésico que bloquea las señales nerviosas de dolor y adormece la vena. Esto es crucial para evitar el ardor o la irritación que pueden provocar los fármacos posteriores.

Disminución de la consciencia: luego se administra midazolam, una benzodiazepina de potentes efectos sedantes. El paciente se relaja profundamente y entra en un estado de sueño, perdiendo el nivel de consciencia.

Inducción al coma: el siguiente paso es la aplicación de propofol (un anestésico general utilizado en los quirófanos) en dosis muy altas. Esto induce un coma profundo, garantizando que el paciente no sienta absolutamente nada. En esta etapa, la depresión del sistema nervioso es tan profunda que es habitual que la respiración se detenga.

Paro cardiorrespiratorio: finalmente, se inyecta rocuronio, un bloqueante neuromuscular que paraliza todos los músculos del cuerpo. Esto asegura el cese definitivo de la función respiratoria. Al dejar de recibir oxígeno, los órganos fallan y el corazón se detiene, produciéndose el fallecimiento sin ningún tipo de sensación subjetiva de asfixia.

Por estricto protocolo, el equipo médico siempre debe llevar un segundo kit de medicamentos de reserva, para actuar de inmediato en el hipotético caso de que alguna de las vías o fármacos falle. Legalmente, el deceso se inscribe como muerte natural.

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Eutanasia de Noelia Castillo: una despedida en soledad

El calvario de Noelia Castillo comenzó el 4 de octubre de 2022. Tras ser víctima de una violación múltiple, la joven intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero el impacto le provocó una grave lesión medular que la dejó inmovilizada de la cintura para abajo, sufriendo dolores neuropáticos insoportables e incontinencia.

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A pesar de la negativa de su familia a aceptar su decisión, la ley permite que el paciente esté acompañado hasta el último segundo. No obstante, Noelia tomó una decisión tajante: se despidió de su madre, de su abuela y de su padre en las horas previas, pero pidió afrontar el procedimiento médico en absoluta soledad junto a los profesionales sanitarios.