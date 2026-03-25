Asesinó a balazos a una mujer embarazada de su segundo hijo y luego se suicidó.

Una vez concretado el crimen, Beck escapó a bordo de una camioneta Chevrolet, lo que desató una intensa búsqueda por parte de los efectivos policiales a través de un operativo. Minutos después, un patrulla policial localizó al sospechoso en una ruta y el asesino la embistió, generándole un breve tiroteo.

Luego, el femicida logró escaparse nuevamente y se internó en una zona boscosa del distrito. Sin embargo, en medio del operativo, la policía encontró el cuerpo de Beck en el bosque, y de acuerdo al informe de los peritos, el hombre se suicidó al verse rodeado por las autoridades.

La víctima estaba casada y tenía un hijo

Shelby Amidon, la joven mujer asesinada, estaba casada con Nick Amidon, un analista de datos en un banco local y tenían un hijo pequeño. Además, la mujer estaba embarazada de su segundo bebé. La noticia del femicidio generó una profunda conmoció en el vecindario de Warrior y en las redes sociales.

Femicidio mujer familia

“Shelby era un alma hermosa que trajo amor, calidez y luz a quienes la rodeaban. La vamos a extrañar profundamente”, escribió la madre de Nick, en una publicación en que además realizaba una campaña de recaudación de fondos. “Ninguna familia debería pasar por un dolor así”, publicó la mujer. La familia necesitaba recaudar 12.000 dólares para afrontar los gastos del funeral.

La investigación está a cargo de la Alabama State Bureau of Investigation, que continuará reuniendo información para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon el femicidio y el posterior suicidio del atacante, ya que aparentemente no había denuncias previas por acoso ni cómo era la relación entre la víctima y el asesino.