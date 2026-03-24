Nadie lo recuerda: el nombre de mujer que dejó de usarse en Argentina desde 1936.

Es lo que ocurrió con el nombre Adelina, que hace varias décadas aparecía como fue uno de los nombres más atractivos en la época. El nombre Adelina logró su mayor popularidad en 1923, de cuerdo a los registros, y a partir de 1936 fue perdiendo notoriedad en Argentina hasta quedar casi en el olvido. Una investigación indica que en 2003 se registró la menor tasa de mujeres llamadas Adelina.

El nombre logró su máximo registro durante la década del 20, y años después, poco a poco fue perdiendo vigencia y en los tiempos actuales son pocas las personas que consideran al nombre Adelina como uno de los favoritos. Por el contrario, algunos lo encuentran un nombre extraño.

Qué significa el nombre Adelina

Como ocurre con muchos casos de nombres elegidos en la Argentina, el nombre Adelina es de origen español y representa un significativo de nobleza. En tiempos antiguos, el nombre Adelina era un nombre de mujer relevante entre la aristocracia española y familias acomodadas de la sociedad.

Registro beba nombres Fue utilizado para identificar a muchas recién nacidas y quedó en el olvido: el nombre de mujer que dejó de usarse desde 1936

Adelina proviene de la palabra adela, otro nombre, que significa noble y adornada. Adelina era utilizado de manera frecuente como símbolo de poder y prestigio.

Inclusive, el nombre Adelina tomó relevancia en distintas partes de Europa y en América Latina, posicionándose como uno de los nombres con un atractivo que se mantiene en el tiempo. Más allá de que en los tiempos actuales no es de los nombres más utilizados en las mujeres, es innegable su belleza.