Nadie lo recuerda: el nombre de mujer que dejó de usarse en Argentina desde 1936.

La elección del nombre de un recién nacido y recién nacida es un momento muy importante y emotivo para la familia. En Argentina, muchos se inclinan por utilizar los nombres de los abuelas o las abuelas, y de otros de sus antepasados, mientras que hay quienes eligen nombres nuevos o modernos y también originales.
La Ley de Nombres en Argentina preserva el derecho a la identidad de las personas para cuidar que los padres de un recién nacido no elijan nombres inadecuados, ridículos o agresivos. En ese sentido, el Registro Nacional de las Personas, donde se inscriben los nacimientos de todo el país, recopila información sobre los nombres con los que los padres bautizan a los niños en nuestro país.
Después de algún tiempo, muchos nombres fueron dejados a un lado, y con el avance de la modernidad surgieron otros para ocupar ese lugar. Y en el caso de las mujeres, muchos nombres que fueron furor en alguna época pasada han sido dejados en el olvido.
Es lo que ocurrió con el nombre Adelina, que hace varias décadas aparecía como fue uno de los nombres más atractivos en la época. El nombre Adelina logró su mayor popularidad en 1923, de cuerdo a los registros, y a partir de 1936 fue perdiendo notoriedad en Argentina hasta quedar casi en el olvido. Una investigación indica que en 2003 se registró la menor tasa de mujeres llamadas Adelina.
El nombre logró su máximo registro durante la década del 20, y años después, poco a poco fue perdiendo vigencia y en los tiempos actuales son pocas las personas que consideran al nombre Adelina como uno de los favoritos. Por el contrario, algunos lo encuentran un nombre extraño.
Qué significa el nombre Adelina
Como ocurre con muchos casos de nombres elegidos en la Argentina, el nombre Adelina es de origen español y representa un significativo de nobleza. En tiempos antiguos, el nombre Adelina era un nombre de mujer relevante entre la aristocracia española y familias acomodadas de la sociedad.
Adelina proviene de la palabra adela, otro nombre, que significa noble y adornada. Adelina era utilizado de manera frecuente como símbolo de poder y prestigio.
Inclusive, el nombre Adelina tomó relevancia en distintas partes de Europa y en América Latina, posicionándose como uno de los nombres con un atractivo que se mantiene en el tiempo. Más allá de que en los tiempos actuales no es de los nombres más utilizados en las mujeres, es innegable su belleza.