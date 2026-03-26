Una empresaria fue encontrada muerta en la habitación de un hotel: qué dice el último mensaje que envió

Femicidio empresaria pareja

Informes de medios locales indican que la pareja asistió el sábado por la noche a un show del cantante Rey Vaqueiro y una vez finalizado se alojó en el mismo hotel donde sucedió el violento incidente. Al escuchar detonaciones de un arma de fuego, personal de seguridad y efectivos policiales ingresaron a la habitación y confirmaron la muerte de la empresaria.

En tanto que su pareja, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, director de un complejo penitenciario, presentaba signos vitales y una herida de bala. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Sergipe (Huse), donde permanece internado en estado grave con custodia policial.

Las autoridades esperan a que el hombre recupere la consciencia para poder interrogarlo formalmente. Fuentes de la investigación revelaron que las primeras hipótesis apuntan a que De Matos habría atacado a Barros y luego intentó quitarse la vida, por lo que se investiga un posible femicidio.

Qué dice el mensaje de la empresaria antes de ser asesinada

Barros tenía una importante trayectoria en el mundo de las finanzas y más de 20.000 seguidores en sus redes sociales. Aunque la mujer no se mostraba con frecuencia, en su última publicación del 15 de marzo, día de su cumpleaños, intervino con un mensaje que cobró relevancia: “Gracias a Dios por todo lo que he pasado y por todo lo que está por venir”. Ese mensaje ahora es motivo de investigación por parte de los peritos.

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Algunas personas indicaron horas antes de la tragedia, que la pareja había sido vista días antes caminando por el paseo marítimo de Atalaia, en la capital de Sergipe, por lo que llamó la atención de lo ocurrido en la habitación del hotel.

Mientras, la fiscal a cargo de la investigación, Nalile Castro, aseguró en las últimas horas que hay serios indicios que señalan la presunta responsabilidad de Miranda de Matos en la muerte de la empresaria. En ese sentido, el caso podría caratularse como femicidio si las pruebas que realizan los forenses confirman la dinámica que plantea la investigación. Por tal motivo se espera que el hombre recupere su salud y preste testimonio de lo ocurrido.

En medio de la investigación, la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Bahía aseguró que Miranda de Matos no tenía antecedentes de comportamientos irregulares ni procesos disciplinarios, a través de un comunicado. La versión causó sorpresa entre sus colegas, que aseguraron no haber observado señales de alarma en su desempeño profesional ni en su vida privada hasta este episodio, que provocó sorpresa entre sus colegas y demás autoridades penitenciarias.