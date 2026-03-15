Tragedia de vacaciones: un turista murió al caer por el hueco de la escalera de un hotel.

De acuerdo al testimonio de algunas personas presentes en el lugar, el hombre se precipitó al vacío a través del hueco de una escalera interna tipo caracol que conecta los distintos pisos del establecimiento de la Patagonia argentina.

Aparentemente al comenzar a descender, Tabacco habría tropezado en un escalón, perdió el equilibrio y cayó desde el cuarto piso hasta la planta baja, lo que le provocó heridas fatales que determinaron su muerte ante la conmoción de otros turistas que se alojaban.

Fatal turista hotel En un trágico accidente, un turista murió al caer por el hueco de una escalera caracol desde el cuarto piso de un hotel.

En pocos minutos, y tras constatarse la muerte del turista, peritos de Policía Científica y la División Policial de Investigaciones (DPI), realizaron las pericias correspondientes y analizaron las cámaras de seguridad del hotel, con las que pudieron confirmar que se trató de un accidente, descartando la posible la participación de terceros.

Una vez concluidos los peritajes, el cuerpo de Tabacco fue trasladado a la Morgue Judicial donde se efectuó la autopsia ordenada por la Justicia, y después, será llevado por sus familiares a Santa Cruz, donde se realizará el velatorio.

Tabacco era un reconocido vecino, jubilado y activista político de Río Gallegos y se encontraba de vacaciones junto a su esposa y su hija visitando Comodoro Rivadavia. Era militante peronista y era cercano al sector político vinculado a Alicia Kirchner. Además, fue futbolista del Atlético Bóxing Club, de Río Gallegos.