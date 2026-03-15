"Viuda Negra": ex participante de Gran Hermano fue detenida acusada de robarle a un turista

De acuerdo al relato de la víctima, fue al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió que le faltaba su reloj, el pasaporte y su ropa interior.

Detenidos robo mánager El mánager de Luciana, Cristian Wagner, acusado de haber participado en el robo al turista en un hotel de Palermo.

Fuentes de la investigación indicaron que se analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios del personal del hotel para establecer las responsabilidades de los acusados. La implicada en el hecho es Luciana Martínez, una mujer trans oriundo de Santa Cruz, quien había participado en el reality "Gran Hermano" en 2024, y junto a su mánager quedaron detenidos en una comisaría a disposición de la justicia.

La joven ocasionó un fuerte impacto en la audiencia cuando ingresó a la casa del conocido programa televisivo, luego de revelar en vivo que su nombre real era Jorge, y que se transformaba en Luciana solo en la intimidad. Aseguró que ni siquiera su familia conocía esa situación y se enteró en ese momento.