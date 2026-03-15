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"Viuda Negra": ex participante de Gran Hermano fue detenida acusada de robarle a un turista

Una joven trans, Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano fue detenida por robarle a un turista norteamericano bajo la modalidad "Viuda Negra" junto a su mánager

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Viuda Negra: ex participante de Gran Hermano fue detenida acusada de robo a un turista estadounidense.

"Viuda Negra": ex participante de Gran Hermano fue detenida acusada de robo a un turista estadounidense.

Foto gentileza la100.com

Luciana Martínez, una ex participante del programa televisivo "Gran Hermano", fue detenida junto a otro hombre quien sería su mánager, ambos acusados de robo bajo la modalidad de "Viuda Negra" en perjuicio de un turista de nacionalidad estadounidense en un hotel del barrio porteño de Palermo.

La detención se produjo en la casa de la bailarina, situada en Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo, luego de una denuncia radicada por un hombre llamado Brandy, un turista de nacionalidad estadounidense, después de haberse conocido en un boliche de la zona.

Detenidos robo trans
Luciana Martínez, la mujer trans que fue detenida junto a su mánager por robarle a un turista estadounidense en un hotel.

Luciana Martínez, la mujer trans que fue detenida junto a su mánager por robarle a un turista estadounidense en un hotel.

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre conoció a la ex participante del reality y a su representante Cristian Wagner en la noche del viernes en un boliche de la zona. Ya en horas de la mañana del sábado, cerca de las 6.45, la pareja llegó acompañada por el turista al hotel Smart, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1800, donde se produjo el robo.

De acuerdo al relato de la víctima, fue al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió que le faltaba su reloj, el pasaporte y su ropa interior.

Detenidos robo mánager
El mánager de Luciana, Cristian Wagner, acusado de haber participado en el robo al turista en un hotel de Palermo.

El mánager de Luciana, Cristian Wagner, acusado de haber participado en el robo al turista en un hotel de Palermo.

Fuentes de la investigación indicaron que se analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios del personal del hotel para establecer las responsabilidades de los acusados. La implicada en el hecho es Luciana Martínez, una mujer trans oriundo de Santa Cruz, quien había participado en el reality "Gran Hermano" en 2024, y junto a su mánager quedaron detenidos en una comisaría a disposición de la justicia.

La joven ocasionó un fuerte impacto en la audiencia cuando ingresó a la casa del conocido programa televisivo, luego de revelar en vivo que su nombre real era Jorge, y que se transformaba en Luciana solo en la intimidad. Aseguró que ni siquiera su familia conocía esa situación y se enteró en ese momento.

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