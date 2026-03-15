"Viuda Negra": ex participante de Gran Hermano fue detenida acusada de robarle a un turista
Una joven trans, Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano fue detenida por robarle a un turista norteamericano bajo la modalidad "Viuda Negra" junto a su mánager
La detención se produjo en la casa de la bailarina, situada en Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo, luego de una denuncia radicada por un hombre llamado Brandy, un turista de nacionalidad estadounidense, después de haberse conocido en un boliche de la zona.
De acuerdo a fuentes policiales, el hombre conoció a la ex participante del reality y a su representante Cristian Wagner en la noche del viernes en un boliche de la zona. Ya en horas de la mañana del sábado, cerca de las 6.45, la pareja llegó acompañada por el turista al hotel Smart, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1800, donde se produjo el robo.
De acuerdo al relato de la víctima, fue al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió que le faltaba su reloj, el pasaporte y su ropa interior.
Fuentes de la investigación indicaron que se analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios del personal del hotel para establecer las responsabilidades de los acusados. La implicada en el hecho es Luciana Martínez, una mujer trans oriundo de Santa Cruz, quien había participado en el reality "Gran Hermano" en 2024, y junto a su mánager quedaron detenidos en una comisaría a disposición de la justicia.
La joven ocasionó un fuerte impacto en la audiencia cuando ingresó a la casa del conocido programa televisivo, luego de revelar en vivo que su nombre real era Jorge, y que se transformaba en Luciana solo en la intimidad. Aseguró que ni siquiera su familia conocía esa situación y se enteró en ese momento.