Un vecino baleó a un trapito en Guaymallén a pocas cuadras del Feliciano Gambarte y fue detenido

De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se produjo tras una discusión entre el vecino y el hombre que se desempeñaba como cuidacoches en la zona. En medio del conflicto, el residente sacó un arma de fuego y disparó, dejando al trapito herido.

Tras el ataque, el hombre baleado fue asistido en el lugar y trasladado para recibir atención médica, mientras que efectivos policiales que llegaron rápidamente a la escena detuvieron al presunto autor de los disparos.