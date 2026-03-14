Un violento episodio se registró este sábado por la noche en Dorrego, Guaymallén, cuando un vecino efectuó varios disparos y baleó a un trapito en plena vía pública. El hecho ocurrió sobre calle Castellanos, entre calle Brandsen y Acceso Costanera, en las inmediaciones de la Clínica Francesa.
Un vecino baleó a un trapito en Guaymallén a pocas cuadras del Feliciano Gambarte y fue detenido
El hecho ocurrió cerca de las 20, en Brandsen y Costanera. El cuidacoches herido fue trasladado al hospital
De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se produjo tras una discusión entre el vecino y el hombre que se desempeñaba como cuidacoches en la zona. En medio del conflicto, el residente sacó un arma de fuego y disparó, dejando al trapito herido.
Tras el ataque, el hombre baleado fue asistido en el lugar y trasladado para recibir atención médica, mientras que efectivos policiales que llegaron rápidamente a la escena detuvieron al presunto autor de los disparos.
El hecho generó conmoción entre los vecinos del barrio y personas que se encontraban en la zona al momento del tiroteo, un sector con movimiento permanente por la cercanía con la clínica y el tránsito hacia el Acceso Costanera.
Por estas horas, personal policial trabaja en el lugar para reconstruir cómo se desencadenó el episodio y determinar las circunstancias exactas del ataque. La causa quedó bajo investigación judicial mientras se espera conocer el estado de salud del hombre herido.