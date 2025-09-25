Cómo hago para que mi rayito de sol se llene de flores esta primavera

flores rayito de sol En las condiciones adecuadas, esta planta puede cubrir paredes y jardines enteros. Imagen: Pexels.

En este artículo, te contamos todos los secretos para que aprendas a cultivar un rayito de sol y disfrutes de sus flores año tras año, pero sobre todo exploramos cómo hacer para que se llene de flores durante la primavera.

Cómo cuidar un rayito de sol

Esta planta prospera a pleno sol, pues lo dice su nombre, pero también puede tolerar la sombra parcial. Lo ideal es proporcionar al menos seis horas diarias de luz solar directa para garantizar un crecimiento abundante y una floración óptima.

Sin embargo, el exceso de luz solar directa en verano puede provocar quemaduras en las hojas, por lo que es fundamental encontrar el equilibrio perfecto y proporcionar algo de sombra durante el mediodía. Puedes cultivar la planta en la esquina del jardín, para que los muros proporcionen sombra.

planta rayito de sol El rayito de sol requiere pocos cuidados. Imagen: Freepik.

Esta encantadora especie tiene preferencia por los suelos secos, arenosos y con buen drenaje. Sufre en condiciones de humedad constante y no crece en suelos arcillosos densos.

Si bien tolera las sequías, requiere un riego regular moderado. Durante la primavera y verano, en temporada de crecimiento, es importante mantener la tierra ligeramente húmeda. Esto se puede conseguir dejando que la tierra se seque entre riegos. No obstante, es fundamental evitar el riego excesivo, ya que es una de las principales causas de estrés y pudrición de las raíces.

Cómo hacer para que la planta se llene de flores

Si quieres que tu rayito de sol florezca, utiliza un abono de jardín de uso general, aplicándolo trimestralmente durante la temporada de crecimiento. Además, poda a principios de la primavera para promover la salud de la planta y una buena floración.