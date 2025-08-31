Inicio Sociedad Avistamiento
El avistamiento de extraños bultos en animales que sorprende a los científicos

Los expertos aclararon que estos cuerpos extraños no representan peligro para la salud de humanos y mascotas. ¿De qué se trata este avistamiento?

Por Luciano Carluccio [email protected]
Este avistamiento generó preocupación y revuelo en las redes sociales

Durante las últimas semanas, han salido a la luz una serie de impactantes fotografías que muestran animales con bultos negros e inusuales en su piel, en un avistamiento que ha generado sorpresa en algunos especialistas y principalmente preocupación en muchos usuarios.

Los casos fueron reportados principalmente en Nueva York, Pensilvania y Wisconsin, en Estados Unidos, aunque se aclaró que la presencia de la enfermedad en los animales se extiende a nivel nacional.

Ciervos, ardillas y conejos se ven afectados por esta enfermedad

De qué se trata esta afección en animales

Ante la pregunta de millones de usuarios, quienes se vieron principalmente afectados y curiosos por la presencia de estos cuerpos extraños en ciervos, ardillas y conejos, los expertos han salido a explicar de qué se trata.

Los fibromas cutáneos en animales son tumores benignos y no cancerosos que se originan en las células del tejido conectivo de la piel y el tejido subcutáneo, denominados fibroblastos. Se presentan como crecimientos similares a verrugas, de aspecto carnoso, que varían en tamaño, forma (pedunculados o en cúpula) y color.

Tal como informan otros medios como BBC News, esta afección es común, y por suerte no significa ningún peligro para las personas, ni tampoco para otros animales.

Estos tumores pueden formarse en cualquier zona del cuerpo de los animales y, en la mayoría de los casos, terminan cayéndose por sí solos.

Esta enfermedad no representa peligro para los humanos ni para las mascotas

La transmisión de esta enfermedad se produce principalmente mediante la picadura de insectos hematófagos como mosquitos y garrapatas, que abundan en Estados Unidos principalmente en meses cálidos.

Ante este panorama, los científicos y las autoridades recomiendan dejar a los animales en libertad, salvo en los casos más graves, que deben reportarse a las oficinas regionales de vida silvestre.

Un problema que también es común en perros

Más allá de los animales mencionados, es válido mencionar que esta enfermedad también es común en perros. Principalmente, las "verrugas" pueden localizarse en la zona de la ingle, el estómago y el hocico, por nombrar algunas zonas.

No son para nada peligrosas, pero, cuando afectan la visión, la alimentación, o el movimiento de tu mascota, pueden afectar seriamente su bienestar.

