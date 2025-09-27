Esta increíble construcción tendrá tres plantas totalmente conectadas y el estacionamiento tendrá 500 espacios libres para estacionar en la playa subterranea de Plaza Feancia. Aunque inicialmente se proyectaba inaugurar en junio de 2025, la apertura fue reprogramada para noviembre de 2025.

Cabe destacar que mantendrá la fachada original diseñada por Clorindo Testa en 1993, un gesto de conservación patrimonial que dialoga con la modernidad que exhibirá el nuevo edificio.

Llegan marcas internacionales

La presencia de este nuevo shopping incluirá marcas internacionales como Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia).

Además, se incorporan importantes perfumerías, una cadena farmacéutica venezolana en plena expansión y diversas marcas enfocadas en el segmento premium, sin dejar de ofrecer opciones para distintos presupuestos.

gastronomia shopping Contará con una terraza gastronómica de 160 metros.

El shopping contará con una terraza gastronómica de 160 metros que albergará unas 30 propuestas entre cafés, bares y restaurantes independientes. Algunos de lo locales confirmados son:

Le Pain Quotidien

Tea Connection

Lucciano’s

La Panera Rosa

Vasalissa Chocolatier

Starbucks

Möoi

Brioche Dorée

Beer Coffee

Açaí Brasil

Cumbres Chocolates

Además de los locales de retail y la gastronomía, OH Buenos Aires incluirá espacios para entretenimiento y eventos: Jano’s Eventos, un salón de 2.500 metros cuadrados con capacidad para 1.500 personas; un gimnasio Smart Fit de cuatro niveles con rooftop vidriado; y centros de entretenimiento con experiencias de realidad virtual.

La apertura del centro comercial está estipulada para el próximo mes de noviembre.