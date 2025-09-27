Comenzó la construcción de un lujoso shopping en un famoso de barrio de Buenos Aires. Se han creado grandes expectativas frente a su llegada por la inclusión de marcas internacionales que podrían revolucionar la industria de la moda en Argentina.
Buenos Aires Design, en Av. Pueyrredón y Azcuénaga, y toma inspiración del reconocido OH! La Barra de Punta del Este. El shopping tendrá espacios como patio a cielo abierto, toboganes, fuentes ornamentales y una palmera traída de Goya Corrientes.
Esta increíble construcción tendrá tres plantas totalmente conectadas y el estacionamiento tendrá 500 espacios libres para estacionar en la playa subterranea de Plaza Feancia. Aunque inicialmente se proyectaba inaugurar en junio de 2025, la apertura fue reprogramada para noviembre de 2025.
Cabe destacar que mantendrá la fachada original diseñada por Clorindo Testa en 1993, un gesto de conservación patrimonial que dialoga con la modernidad que exhibirá el nuevo edificio.
La presencia de este nuevo shopping incluirá marcas internacionales como Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia).
Además, se incorporan importantes perfumerías, una cadena farmacéutica venezolana en plena expansión y diversas marcas enfocadas en el segmento premium, sin dejar de ofrecer opciones para distintos presupuestos.
El shopping contará con una terraza gastronómica de 160 metros que albergará unas 30 propuestas entre cafés, bares y restaurantes independientes. Algunos de lo locales confirmados son:
Además de los locales de retail y la gastronomía, OH Buenos Aires incluirá espacios para entretenimiento y eventos: Jano’s Eventos, un salón de 2.500 metros cuadrados con capacidad para 1.500 personas; un gimnasio Smart Fit de cuatro niveles con rooftop vidriado; y centros de entretenimiento con experiencias de realidad virtual.
La apertura del centro comercial está estipulada para el próximo mes de noviembre.