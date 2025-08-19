Se arrojó al vacío tras intentar robarse un aire acondicionado de un shopping y fue detenido.

Rosario shopping delito La detención del delincuente que intentó robar un aire acondicionado provocó revuelo en el centro comercial Foto gentileza rosario3.com

Insólito: quiso robarse un aire acondicionado de un shopping

El hecho ocurrió durante el último fin de semana cuando el ladrón fue descubierto mientras intentaba sustraer un aire acondicionado de la zona cercana al estacionamiento rompiendo la cañería del artefacto.

Al advertir la presencia de efectivos policiales que cumplían un servicio extra en el lugar, el delincuente comenzó a escapar por los pisos superiores, pero al ver que no tenía salida, se arrojó al vacío desde una altura de seis metros.

El medio local La Capital indicó que al tomar esa decisión que puso en riesgo su vida, se confirmó que el delincuente cayó en un sector parquizado interno del complejo comercial, ante el asombro de algunas personas que caminaban por el lugar.

Producto de la caída, el sujeto se lesionó una rodilla, por lo que no pudo continuar con su escape de característica cinematográfica, lo que le permitió a los policías proceder a su detención.

En medio del revuelo que provocó la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SIES, cuyos médicos atendieron al delincuente que presentaba un traumatismo de rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para una mejor atención.

Después de ser asistido en el centro asistencial fue derivado a la Comisaría 10ª de Rosario, donde quedó detenido acusado del delito de tentativa de robo.