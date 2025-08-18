Drogas, armas y automovilistas con autos robados: 8 personas quedaron detenidas

allanamiento drogas las heras Droga y otros elementos secuestrados por la Policía Contra el Narcotráfico en Las Heras. Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad

También secuestraron dinero en efectivo, una balanza digital, elementos de corte y dosificación, y un teléfono celular.

Durante el operativo fue identificada una joven de 17 años que residía en el domicilio, quien quedó a disposición de la Justicia.

Un adolescente con un arma y dos adultos fueron detenidos en Guaymallén

El Ministerio de Seguridad comunicó la detención de un adolescente de 15 años en el barrio Lihué, sorprendido mientras caminaba con un revólver calibre 32 sin municiones.

En la calle Pacheco de Guaymallén la Unidad de Acción Preventiva (UAP) aprehendió a un hombre de 32 años cuando intentaba evadir a los efectivos policiales. En el intento de huida, el sospechoso se deshizo de un morral que contenía un arma de fabricación casera con cartuchos de escopeta.

armas de fabricacion casera policia Armas secuestradas a un hombre de 32 años en Guaymallén. Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad

En el predio que intentó esconderse también hallaron un rifle calibre 22, otra arma casera y piezas de polímero utilizadas como acoples para armas cortas.

En el barrio Santo Domingo, de Guaymallén, otro hombre de 32 años fue detenido luego de ser apuntado por presuntas amenazas con armas de fuego. Aunque intentó escapar, los efectivos de la UAP lograron reducirlo.

La Policía le salvó la vida a una mujer amenazada por una chica de 15 años

En las calles Chile y Pellegrini, de Ciudad, la Policía intervino en una discusión entre varias personas. En medio del alboroto, una chica de 15 años sacó un cuchillo e intentó herir a otra mujer, pero uno de los efectivos que intervenía logró interponerse y reducir a la adolescente. Tanto ella como otra joven de 19 años fueron detenidas.

Finalmente, en la avenida Boulogne Sur Mer y Luzuriaga, la UCAR detuvo a un hombre de 38 años que circulaba en un Renault 18 con adulteraciones en el motor y el chasis. El vehículo, las chapas patentes y varias cédulas de identificación fueron secuestrados.

Un joven y un adulto circulaban sin documentación de sus vehículos

Un joven de 18 años fue detenido en la intersección de Bahía Ushuaia y la lateral este del Acceso Sur cuando circulaba en una moto sin patente. Cuando lo pararon los efectivos policiales descubrieron, por el número de motor, que el rodado tenía pedido de secuestro por robo.

Policía móviles Seguridad Policía de Mendoza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En la Ruta Provincial 82 y Antártida, de Luján, fue secuestrada una motocicleta Zanella de 150 cilindradas conducida por un hombre de 27 años que no contaba con la documentación legal.

Dos conductores fueron interceptados sin papeles en Las Heras

La UAP también logró retener dos vehículos de conductores que circulaban sin papeles. El primer caso es el de una mujer de 36 años. Fue parada en las calles Cano y Armada Argentina, de Las Heras, por no tener seguro ni licencia de conducir.

En las calles General Paz y Zapata, también en Las Heras, el auto de un hombre fue secuestrado por la Policía por no tener documentación.

Robo sin detenidos en una casa de piedras energéticas

Delincuentes aún no identificados robaron en una casa de piedras energéticas en calle Patricias Mendocinas al 500 de Ciudad. La Policía tomó conocimiento del hecho cuando una persona alertó al 911 de que la vidriera del local estaba rota.

Al llegar los efectivos policiales observaron que efectivamente la persiana metálica estaba dañada en el candado y levantada y el blindex de ingreso roto.

Al parecer, los delincuentes terminaron descartando parte de los elementos robados como medallas, piedras de colores y repuestos de lámparas, en un edificio de Calle Pedro Molina

El Ministerio de Seguridad aún no confirmó detenidos por el caso.