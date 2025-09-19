Los ejercicios que debes hacer después de los 50 años para tener el abdomen fuerte y firme

Si bien los clásicos abdominales son conocidos y parte fundamental de cualquier rutina de entrenamiento, existen ejercicios más completos y funcionales que activan profundamente toda la musculatura abdominal, incluyendo los oblicuos y el transverso del abdomen.

Cuáles son los ejercicios para fortalecer abdomen después de los 50 años

La personal trainer María Amador nos brinda una rutina de entrenamiento ideal para personas mayores de 50 años. La misma se enfoca en la zona abdominal, ayudando no solo a fortalecer, sino también a quemar grasa.

Plancha con toque alterno

El primer ejercicio recomendado por la especialista es una variante de plancha. Para realizarla correctamente, deberás apoyar los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo, manteniendo el cuerpo en una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Es crucial activar el abdomen y los glúteos para evitar que la cadera se hunda o se eleve demasiado.

Cuando ya estás en esta posición, tendrás que extender una mano hacia delante, mientras el otro brazo queda apoyado. Repetir con la otra mano. Este ejercicio lo debes hacer durante 30 segundos. Puedes reiterar cuatro series.

abdomen ejercicio Incorpora estos ejercicios a tu rutina de entrenamiento.

Extensión de brazos y piernas con disco

Otro de los movimientos sugeridos por la experta para tener el abdomen firme como un roble consiste en realizar extensiones de brazos y piernas con un disco. Para ello debes colocarte boca arriba y estirar brazos y piernas.

Es un ejercicio duro y efectivo. Para marcar el abdomen, se recomienda realizar tres rondas de 12 repeticiones.

adultos mayores Tonifica tu abdomen con estos ejercicios.

Giros rusos

Finalmente, el último ejercicio será giros rusos. Aquí debes hacer torsiones manteniendo el abdomen activo en todo momento. Respecto a la carga, puedes utilizar un disco o mancuerna.

Para hacer el ejercicio deberás sentarte en el piso, extender los pies y llevar el peso a la derecha y luego a la izquierda, manteniendo el abdomen firme.