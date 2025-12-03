Inicio Sociedad tren
El tren bala más rápido del mundo: a más de 400 km/h reduce los tiempos de viaje de 20 horas a 2 horas

La presentación del nuevo tren bala de 450 km/h no solo marca un avance tecnológico, sino que redefine por completo la distancia y el tiempo

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

La presentación oficial del nuevo tren bala capaz de alcanzar una velocidad de 450 km/h en operación comercial, no es solo un anuncio tecnológico. Es la clase de noticia que te obliga a reconfigurar mentalmente el mapa de un país entero e incluso del mundo.

Porque, cuando una máquina logra transformar recorridos de casi un día completo en apenas un par de horas, ya no estamos hablando de transporte, sino de una redefinición de la distancia y del tiempo. Te contamos sobre este tren que sorprende al mundo entero.

_tren CR450

Se inaugura el tren bala más rápido del mundo: reduce los tiempos de viaje de 20 horas a 2 horas y media

La nueva conexión entre Shanghái y Chengdú, dos gigantes urbanos separados por unos 1.900 kilómetros. Hasta ahora, viajar por tierra entre ambos implicaba más de 20 horas de trayecto, una especie de miniodisea moderna que impacta al mundo. Con el nuevo tren CR450, ese mismo viaje se comprimirá a 2 horas y 30 minutos.

Es un cambio tan drástico que casi parece ciencia ficción. De repente, ciudades de China que vivían en universos logísticos distintos pasan a sentirse vecinas. Para personas, empresas y cadenas de producción, esto significa repensar agendas, modelos de trabajo y oportunidades.

_tren CR450 (1)

Como es que este tren es tan rápido

Con esta inauguración, China no solo confirma su liderazgo ferroviario: abre oficialmente una era en la que el tren vuelve a competir de frente con la aviación, no en teoría, sino en tiempo real. Y lo hace a 450 km/h.

El secreto de esta nueva generación de tren está en una ingeniería que empuja los límites de lo posible. El CR450 no es una actualización del modelo anterior, es un rediseño absoluto.

Este tren utiliza

  • materiales ultraligeros
  • perfiles aerodinámicos completamente optimizados
  • un sistema de control inteligente que ajusta la operación del tren segundo a segundo,

Permitiendo sostener velocidades altísimas con sorprendente estabilidad y con un consumo energético más bajo del que uno imaginaría. Y, como si fuera poco, en las pruebas internas llegó a superar ligeramente la velocidad objetivo, demostrando que aún tiene margen para seguir acelerando. Los expertos coinciden en que este modelo podría convertirse en el estándar global de alta velocidad en los próximos años.

