La insólita explicación de Evangelina Anderson tras su video a los besos con Ian Lucas: "Tengo..."

ian evangelina video boliche Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas.

"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.

Evangelina Anderson habló de su futuro sentimental

Además, Evangelina abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió. "Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó Evangelina Anderson.

A pesar de negar los rumores, días antes Evangelina Anderson paralizó las redes sociales con el mensaje público que dejo en la cuenta de Instagram de Ian Lucas.

Lejos de esconderse, Evangelina Anderson mostró su interés por Ian Lucas por todo lo alto, escribiendo un mensaje contundente en uno de los posteos del influencer.

evangelina mensaje ian El mensaje de Evangelina Anderson a Ian Lucas.

"Te amo", escribió Evangelina con el emoji de un corazón, provocando todo un terremoto de reacciones entre los seguidores pendientes de los movimientos virtuales de la pareja.