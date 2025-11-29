Un ex Masterchef reveló qué hacían Evangelina Anderson e Ian Lucas detrás de cámaras

El jueves por la noche las redes sociales estallaron luego de que apareciera el video más comprometedor de Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas a los besos en un boliche.
Esteban Mirol habló sin filtros y mandó al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson confirmando su romance. Los detalles
Tras semanas de rumores sobre el flamante romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas no solo se filtraron imágenes de la pareja sino que compañeros de Masterchef Celebrity los mandaron al frente.
Primero fue Luis Ventura y luego Esteban Mirol, ambos parte de los primeros eliminados del certamen donde habría comenzado la relación.
Fue Esteban Mirol quien reveló datos íntimos de la pareja en su movil con A la tarde. "De entrada se llevaron bien y pegaron onda", explicó. "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°", siguió sobre la evolución de la relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.
Los datos más explosivos sobre el "romance" de Evangelina Anderson e Ian Lucas
"Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor”, siguió el conductor que no dudó en elogiar al youtuber que conquistó a Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis. “Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa”.
“Que se joda Demichelis, la descuidó. ‘¿Ahora sufre? Y bueno, la perdiste y te metieron un gol, querido’”, cerró Estebam Mirol de lo más picante.
El día anterior fue Luis Ventura el que reveló información de sus ex compañeros. “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas", dijo Luis Ventura en A la Tarde.
Acto seguido, el periodista se la jugó y les mostró al resto del panel su celular con la foto que confirmaría el romance entre Ian y Evangelina Anderson.