Un ex Masterchef reveló qué hacían Evangelina Anderson e Ian Lucas detrás de cámaras

evangelina ian masterchef Cómo comenzó el romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Fue Esteban Mirol quien reveló datos íntimos de la pareja en su movil con A la tarde. "De entrada se llevaron bien y pegaron onda", explicó. "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°", siguió sobre la evolución de la relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Los datos más explosivos sobre el "romance" de Evangelina Anderson e Ian Lucas

"Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor”, siguió el conductor que no dudó en elogiar al youtuber que conquistó a Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis. “Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa”.

“Que se joda Demichelis, la descuidó. ‘¿Ahora sufre? Y bueno, la perdiste y te metieron un gol, querido’”, cerró Estebam Mirol de lo más picante.

El día anterior fue Luis Ventura el que reveló información de sus ex compañeros. “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas", dijo Luis Ventura en A la Tarde.

Acto seguido, el periodista se la jugó y les mostró al resto del panel su celular con la foto que confirmaría el romance entre Ian y Evangelina Anderson.