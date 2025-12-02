Evangelina Anderson rompió el silencio: "Me causa..."

EVANGELINA GUSTAVO MENDEZ Evangelina Anderson habló de su divorcio.

“Me causa gracia que todas tus ‘primicias’ siempre son falsas”, disparó. “Yo tengo depto en Chateau desde el 2011... Cómo te gusta tirar frutas jaaj”, escribió furiosa en su cuenta de X.

El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas a los besos

El jueves por la noche comenzó a circular un video de Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en un reconocido boliche. En las imágenes que revolucionaron los portales se puede ver a Evangelina y el youtuber de 26 años hablándose al oído hasta que se besan enfrente de todos los presentes.

ian evangelina video boliche Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos.

Además, Esteban Mirol compañero de la pareja en Masterchef Celebrity reveló datos íntimos de la pareja en su movil con A la tarde. "De entrada se llevaron bien y pegaron onda", explicó. "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°", siguió.

"Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor”, siguió el conductor que no dudó en elogiar al youtuber que conquistó a Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis. “Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa”.

“Que se joda Demichelis, la descuidó. ‘¿Ahora sufre? Y bueno, la perdiste y te metieron un gol, querido’”, cerró Estebam Mirol de lo más picante.