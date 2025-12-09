Control de alcoholemia casi bate récord: un hombre provocó un lío bárbaro y se lo llevaron cantando bajito

Los policías intentaron dialogar para evitar que continuara exponiéndose y también para resguardar su integridad física, ya que en ese estado podía ocasionar un siniestro vial o incluso poner en riesgo su propia vida.

Sin embargo, lejos de colaborar durante y luego del control de alcoholemia, el sujeto comenzó a insultar, empujar e intentar agredir a los policías, por lo que fue reducido, detenido y trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

alcoholemia-misiones-control

Alcoholemia y otro control elevado: dio 2,95

Un conductor brasileño y otro argentino protagonizaron un choque en la ciudad misionera de Eldorado y ambos dieron positivo el test de alcoholemia al que fueron sometidos, aunque el primero de ellos dio 2,95 g/l.

La colisión se produjo entre un Hyundai con dominio brasileño y un Audi, conducidos por Carlos D. R. V. (33 años) y Cristian Emanuel M. (36), respectivamente.

En ambos casos, los exámenes dieron resultado positivo, 2,90 g/l para el primer conductor y 1,02 g/l para el segundo.

En virtud de ello, se dispuso la retención de ambos vehículos y la demora preventiva de los implicados.

La Policía de Misiones realizó otros operativos que también dieron positivo a otros tres conductores.

En distintos puntos de Misiones, efectivos desplegaron controles simultáneos que permitieron detectar maniobras peligrosas, despiste y choques, donde todos los involucrados presentaban altos niveles de alcohol en sangre y quedaron detenidos.

En primer término, alrededor de las 5:30 de la madrugada del domingo en Oberá, efectivos de la Seccional Segunda interceptaron a un Ford Escort que circulaba en forma zigzagueante por calle Bahía Blanca, casi Ruta Nacional 14.

Su conductor, Diego Fabián S. (50), presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, por lo que se le practicó el test correspondiente, el cual arrojó 2,00 g/l. Ante ello, fue demorado y se labró la infracción pertinente.

alcoholemia-misiones

Otro caso de alcoholemia tras un choque

Seguidamente, cerca de las 6:00 en San Ignacio, el Comando Radioeléctrico asistió a un siniestro en el que José María L. (21) perdió el control de su motocicleta, cayendo junto a su acompañante sobre la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura de la avenida Sargento Cabral.

Tras constatar que el joven emanaba aliento etílico, se realizó la medición, la cual registró 1,85 g/l, ordenándose la demora y la retención del rodado.

Por otra parte, en el Acceso Sur de Posadas, personal de la División Comando Fátima demoró a Gabriel C. (29), quien ocasionaba disturbios e intentaba conducir una motocicleta que carecía de documentación e incluso de llave de ignición.

Tras el test de alcoholemia, que arrojó 2,56 g/l, el involucrado fue alojado en la dependencia jurisdiccional.

Sin embargo, lejos de colaborar, el sujeto comenzó a insultar, empujar e intentar agredir a los policías, por lo que fue reducido, detenido y trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.