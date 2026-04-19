Dos conductores con alcoholemia positiva protagonizaron choques y ambos quedaron detenidos

Como consecuencia del choque, la conductora del otro vehículo, una mujer de 30 años, resultó lesionada y debió ser trasladada a un centro de salud, donde le diagnosticaron politraumatismos leves y posible latigazo cervical.

conductores alcoholizados accidente Accidente con conductores alcoholizados.

Al conductor aprehendido, de 36 años, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Otro choque con alcoholemia positiva en Lavalle

Apenas cuatro minutos después, a las 22.40, se registró otro siniestro vial en Bulevar Belgrano y Garibaldi, en Lavalle.

En este caso, un Chevrolet Onix que circulaba por la zona impactó contra un Peugeot 504 que se encontraba estacionado, por causas que aún se investigan.

conductores alcoholizados choque Así quedó uno de los autos. Foto: Ministerio de Seguridad

Dentro del vehículo estacionado se encontraba una mujer de 31 años, quien sufrió politraumatismos leves y fue asistida en el lugar.

El conductor del auto que provocó el choque fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre. No presentó lesiones.

Ambos conductores alcoholizados fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia contravencional.