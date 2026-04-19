Dos accidentes protagonizados por automovilistas con alcoholemia positiva dejaron mujeres lesionadas durante la noche del sábado. Los hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia y en ambos interviene la Justicia.
Dos conductores con alcoholemia positiva protagonizaron choques y ambos quedaron detenidos
Ocurrieron con minutos de diferencia en Las Heras y Lavalle. En ambos casos los tests de alcoholemia arrojaron más de 2,5 g/l
Chocó, huyó y fue detenido en Las Heras
El primero de los episodios ocurrió cerca de las 22.36 en la intersección de calles Garibaldi y Belgrano, en Las Heras.
Según la información policial, dos vehículos colisionaron y, tras el impacto, uno de los conductores se dio a la fuga. Sin embargo, fue interceptado minutos después por personal policial.
Como consecuencia del choque, la conductora del otro vehículo, una mujer de 30 años, resultó lesionada y debió ser trasladada a un centro de salud, donde le diagnosticaron politraumatismos leves y posible latigazo cervical.
Al conductor aprehendido, de 36 años, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 2,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
Otro choque con alcoholemia positiva en Lavalle
Apenas cuatro minutos después, a las 22.40, se registró otro siniestro vial en Bulevar Belgrano y Garibaldi, en Lavalle.
En este caso, un Chevrolet Onix que circulaba por la zona impactó contra un Peugeot 504 que se encontraba estacionado, por causas que aún se investigan.
Dentro del vehículo estacionado se encontraba una mujer de 31 años, quien sufrió politraumatismos leves y fue asistida en el lugar.
El conductor del auto que provocó el choque fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre. No presentó lesiones.
Ambos conductores alcoholizados fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia contravencional.