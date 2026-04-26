Dos conductores alcoholizados que manejaban con altos niveles de alcohol en sangre chocaron entre sí durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo. El impacto ocurrió cerca de las 0.20 en la intersección de Pueyrredón y Álzaga.
Dos conductores alcoholizados chocaron en Luján y uno tenía 4 veces más alcohol que lo permitido
Los conductores resultaron ilesos, pero lo que cometieron fue una falta contravencional con importantes consecuencias legales
Los automovilistas, de 27 y 31 años, circulaban en un Volkswagen Fox y una Toyota Hilux. Tras el siniestro, se constató que ninguno estaba en condiciones de conducir por el grado de alcoholemia.
Altos niveles de alcohol al volante
Según los controles realizados, el conductor del Volkswagen Fox tenía 2 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, cuatro veces más que el máximo permitido para conductores particulares en Mendoza, que es de 0,5 g/l.
En tanto, el conductor de la Toyota Hilux registró 1,54 g/l, más de tres veces por encima del límite legal. En la provincia, superar 1 g/l ya configura una falta grave con consecuencias penales.
A pesar de la violencia del impacto, ambos involucrados resultaron ilesos.
Qué sanciones prevé la ley
Por el hecho se labraron actuaciones por infracción al artículo 67 bis de la ley 9.099, con intervención de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo y personal de la Comisaría 30.
La normativa establece sanciones severas para quienes conducen con más de 1 g/l de alcohol en sangre. Entre ellas se incluyen multas económicas elevadas, que pueden superar el millón de pesos, la inhabilitación para conducir y hasta arresto de hasta 120 días.
Además, se dispone la retención del vehículo como parte de las medidas preventivas.