Seis policías terminaron heridos y 13 manifestantes fueron detenidos en pleno centro por disturbios

policía manifestantes canal 9 La manifestación fue hacia la puerta de Canal 9 donde provocaron destrozos y se enfrentaron a la Policía. Foto: Gentileza

La gente les tiró a los policías basura, piedras, botellas con hielo y hasta una maceta, lo que provocó que algunos efectivos resultaran heridos. Ante esta situación, tuvieron que pedir el apoyo de Infantería.

Uno de los presentes tenía un cuchillo con el que hirió a un policía en una de sus piernas. Otro fue golpeado con una bicicleta, y una mujer de la Fuerza terminó con el labio partido.

policía manifestantes km0 Varios policías terminaron heridos en medio de la manifestación en pleno centro. Foto: Gentileza

Fueron 13 los detenidos que fueron trasladados al centro de detención transitorio Estrada, del Servicio Penitenciario, ubicado en el Polo Judicial, donde pasaron la noche y fueron liberados.

Por su parte, la organización Correpi difundió a través de sus redes los nombres de los 13 detenidos por la Policía en el centro mendocino.

La Policía capturó a 4 mujeres por hacer pintadas en Godoy Cruz

Las cámaras del Ministerio de Seguridad tomaron que en calles San Martín y Aconcagua, de Godoy Cruz, a cuatro personas que hacían pintadas en pilastras, paredes y portones.

policía manifestantes godoy cruz Las mujeres detenidas por la Policía habían sido vistas por las cámaras de seguridad cuando hacían las pintadas en Godoy Cruz. Foto: Gentileza

Eran cerca de las 2.30 de este viernes cuando la Policía llegó al lugar y encontraron a las sospechosas en calles San Martín y Francisco de las Rosas, donde las requisaron en busca de armas. Pero lo que llevaban era un tarro de pintura.

Allí los efectivos constataron que en las inmediaciones había pintadas que nombraban la Ley 7722, y escritos que decían "agua o fuego, agua pura, defendé el agua y lucha por el agua".

policía manifestantes godoy cruz 2 Las pintadas fueron hechas en las inmediaciones de calles San Martín y Aconcagua, de Godoy Cruz. Foto: Gentileza

Las 4 mujeres de entre 27 y 36 años fueron trasladadas a la Comisaría 7 donde quedaron detenidas, y luego de verificar que no tenían medidas pendientes fueron liberadas.

El Ministerio de Seguridad apoyó el accionar de la Policía

"No vamos a negociar el orden", indicó el ministerio a través de un comunicado en sus redes sobre lo ocurrido en la noche del jueves y madrugada del viernes.

El escrito detalló: "Un grupo de manifestantes volvió a invadir las calles, atentó contra bienes privados y agredió a 6 policías, lesionándolos con armas blancas". Agregaron que 13 manifestantes "fueron detenidos tras resistirse a la intervención policial".

"No vamos a permitir que la violencia irrumpa el orden ni avasalle los derechos de los mendocinos. Vamos a actuar con todo el peso de la ley para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los bienes y derechos de todos los mendocinos", destacó el Ministerio de Seguridad tras lo ocurrido entre la Policía y manifestantes en pleno centro de Mendoza.