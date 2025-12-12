Prime Video acaba de agregar una serie de suspenso que fue furor en 2010 y la tienes que ver sí o sí

pretty little liars serie La serie tiene siete temporadas y 160 episodios en total.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Este drama narra la historia de cuatro amigas adolescentes, que comienzan a recibir mensajes amenazantes de alguien llamado "A" un año después del supuesto asesinato y desaparición de su amiga Alison", revela Prime Video.

La serie cuenta la historia de Aria Montgomery, Emily Fields, Hanna Marin y Spencer Hastings, cuatro ex mejores amigas que se reencuentran un año después de la desaparición de la líder de su grupo, Alison DiLaurentis, y comienzan a recibir mensajes amenazantes de una persona misteriosa que se identifica como "A".

prime video pretty little liars Hanna, Spencer, Aria y Emily empiezan a recibir mensajes amenazantes firmados por "A".

Esta persona misteriosa sabe todos los errores, mentiras y secretos que han recopilado antes y después de que el grupo de amigas se desmoronara. A lo largo del transcurso de la serie, se revelan varios elementos de la noche en que Alison desapareció, lo que ayuda a los protagonistas a comprender qué le sucedió a su amiga y cómo surgió "A".

En el futuro, luego de que se revela la "A" original, otros antagonistas asumen la identidad, lo que genera nuevas historias y desafíos. Los usuarios quedan espectantes y ansiosos por saber quién es "A", y por qué está tan enojado con el grupo de amigas.

Elenco