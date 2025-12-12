Prime Video suele agregar series y películas al catálogo para que los usuarios tengan opciones para ver. A veces son películas recién estrenadas, aunque en otras ocasiones son programas que fueron exitosos en el pasado. A continuación, te recomendamos un título de misterio que fue furor en 2010 y la plataforma de streaming lo acaba de agregar a la biblioteca.
Prime Video acaba de agregar una serie de suspenso que fue furor en 2010 y la tienes que ver sí o sí
La serie fue un fenómeno cultural todos los adolescentes y adultos la querían ver en 2010. Recientemente, Prime Video la agregó a su biblioteca
La serie en cuestión es Pretty Little Liars, estrenada en 2010 en ABC Family, y finalizada en 2017 con su séptima y última temporada. Cuenta un drama de misterio desarrollada por I. Marlene King que se basa libremente en la novela homónima de Sara Shepard.
Pretty Little Liars fue una de las series de misterio más importantes del 2010. Fue un fenómeno cultural que se convirtió en la serie más longeva y exitosa de su cadena (ABC Family/Freeform), cautivando a millones de adolescentes y adultos en el mundo.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Este drama narra la historia de cuatro amigas adolescentes, que comienzan a recibir mensajes amenazantes de alguien llamado "A" un año después del supuesto asesinato y desaparición de su amiga Alison", revela Prime Video.
La serie cuenta la historia de Aria Montgomery, Emily Fields, Hanna Marin y Spencer Hastings, cuatro ex mejores amigas que se reencuentran un año después de la desaparición de la líder de su grupo, Alison DiLaurentis, y comienzan a recibir mensajes amenazantes de una persona misteriosa que se identifica como "A".
Esta persona misteriosa sabe todos los errores, mentiras y secretos que han recopilado antes y después de que el grupo de amigas se desmoronara. A lo largo del transcurso de la serie, se revelan varios elementos de la noche en que Alison desapareció, lo que ayuda a los protagonistas a comprender qué le sucedió a su amiga y cómo surgió "A".
En el futuro, luego de que se revela la "A" original, otros antagonistas asumen la identidad, lo que genera nuevas historias y desafíos. Los usuarios quedan espectantes y ansiosos por saber quién es "A", y por qué está tan enojado con el grupo de amigas.
Elenco
- Lucy Hale
- Troian Bellisario
- Ashley Benson
- Shay Mitchell
- Holly Marie Combs
- Ian Harding
- Bianca Lawson
- Laura Leighton
- Chad Lowe