Prime Video tiene una biblioteca extensa con series, películas, programas y documentales para todos los gustos. Además, constantemente agrega títulos nuevos para que los usuarios tengan siempre una opción para ver. Por eso, en este artículo te recomendamos el estreno del día.
Prime Video acaba de estrenar la mejor película de comedia de los últimos tiempos
No hay nada más complicado que una ruptura, y más aún, cuando hay hijos perrunos de por medio. Prime Video acaba de estrenar una película con esta temática
El film en cuestión se llama Merv y es una comedia romántica dirigida por Jessica Swale. Es protagonizada por Charlie Cox y Zooey Deschanel, y sitúa en el centro de la historia a una pareja separada y a su perro, afectado por la ruptura.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"El adorado perro de Anna y Russ, Merv, perdió su chispa cuando ellos se separaron, así que deberán implementar un incómodo acuerdo de crianza compartida. Con la esperanza de animarlo, Russ se va de vacaciones a Florida con Merv, pero Anna aparece de sorpresa. Conforme Merv recupera su espíritu alegre, la chispa entre Anna y Russ podría reavivarse al tratar de sanar el corazón roto de su perro", revela Prime Video.
La película cuenta la historia de Anna y Russ, dos recién separados que deciden mantener un vínculo constante debido a que tienen la custodia compartida de su perro. Aunque su relación sentimental ha llegado a su fin, ambos siguen unidos por la responsabilidad y el afecto hacia Merv, la mascota que ha sido parte esencial de su vida en común. La ruptura no solo altera el equilibrio emocional de los protagonistas, sino que también afecta el comportamiento del perro, que llega a ser diagnosticado con depresión.
Ante esta situación, Russ toma la iniciativa de cambiar de entorno con la intención de mejorar el estado de ánimo del animal. Su plan consiste en emprender un viaje a Florida junto a Merv para salir de la rutina y proporcionarle nuevas experiencias que le ayuden a recuperar la vitalidad. Lo que Russ no prevé es que este desplazamiento acabará modificando también su propia vida personal.
Durante el viaje, Anna reaparece de forma inesperada en Florida, lo que propicia un reencuentro prolongado entre ambos. La convivencia forzada por el cuidado compartido de la mascota les lleva a pasar más tiempo juntos del que habían imaginado. A través de paseos, rutinas cotidianas y conversaciones que habían quedado pendientes, ambos comienzan a rememorar su pasado en común y a revisar los motivos que les llevaron a separarse.
Tráiler
Elenco
- Zooey Deschanel
- Charlie Cox
- Chris Redd
- David Hunt
- Patricia Heaton