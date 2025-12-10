Prime Video acaba de estrenar la mejor película de comedia de los últimos tiempos

La película cuenta la historia de Anna y Russ, dos recién separados que deciden mantener un vínculo constante debido a que tienen la custodia compartida de su perro. Aunque su relación sentimental ha llegado a su fin, ambos siguen unidos por la responsabilidad y el afecto hacia Merv, la mascota que ha sido parte esencial de su vida en común. La ruptura no solo altera el equilibrio emocional de los protagonistas, sino que también afecta el comportamiento del perro, que llega a ser diagnosticado con depresión.

merv pelicula La película también es considerada en el género navideño. Imagen: Prime Video.

Ante esta situación, Russ toma la iniciativa de cambiar de entorno con la intención de mejorar el estado de ánimo del animal. Su plan consiste en emprender un viaje a Florida junto a Merv para salir de la rutina y proporcionarle nuevas experiencias que le ayuden a recuperar la vitalidad. Lo que Russ no prevé es que este desplazamiento acabará modificando también su propia vida personal.

Durante el viaje, Anna reaparece de forma inesperada en Florida, lo que propicia un reencuentro prolongado entre ambos. La convivencia forzada por el cuidado compartido de la mascota les lleva a pasar más tiempo juntos del que habían imaginado. A través de paseos, rutinas cotidianas y conversaciones que habían quedado pendientes, ambos comienzan a rememorar su pasado en común y a revisar los motivos que les llevaron a separarse.

Tráiler

Elenco