La miniserie de Netflix que retrata una historia sobre la diversidad sexual

Embed - Historias de San Francisco | Historias de las generaciones | Netflix

Esta miniserie tiene una totalidad de 10 episodios, y cuenta con las actuaciones de Laura Linney, Ellen Page (quien todavía no era Elliot Page), Olympia Dukakis, Paul Gross, Murray Bartlett, Barbara Garrick, entre otros.

La miniserie "Historias de San Francisco" se estrenó en 2019 y está basada en la serie de novelas "Tales of the City" escritas por el novelista Armistead Maupin. Además, se trata de una secuela libre de la miniserie de 1993 escrita por Richard Kramer y dirigida por Alastair Reid.

Todos los protagonistas de "Historias de San Francisco" viven en la casa de Anna Madrigal, una figura mágica para la comunidad LGBTQ, una mujer trans que en la San Francisco de los 60 compró un pequeño edificio en la calle Barbary Lane para darles refugio no solo a las minorías sino también a cualquier persona que estuviera en un proceso de transformación y necesitara un espacio propio.

Los títulos de los episodios de "Historias de San Franscisco" son los siguientes:

"Volver"

"Ella es turbia"

"¿Ya estás satisfecho?"

"El precio del petróleo"

"¡Hoy no, Satán!"

"Un toque marimacho"

"A otro nivel"

"Días de pequeñas renuncias"

"Guerreros arcoíris"

"Tres de copas"

Netflix Historias de San Francisco La miniserie "Historias de San Francisco" tiene un total de 10 episodios.

¿Dónde se puede ver la miniserie "Historias de San Francisco"?