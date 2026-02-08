Netflix y una miniserie histórica de 4 episodios basada en un trágico hecho real

Embed - Muerte por un rayo | Tráiler oficial | Netflix

Como lo dice el título de la nota, esta miniserie está basada en una historia real: la vida y el asesinato de James A. Garfield, quien fue el segundo presidente de Estados Unidos en morir durante su mandato.

Garfield es retratado en esta miniserie como un hombre tranquilo e íntegro, comprometido con el servicio público. Nacido en una granja de Ohio y padre de siete hijos, su ascenso a la Casa Blanca fue totalmente inesperado y no planificado.

Esta producción también es conocida por su título en inglés "Death By Lightning" y se estrenó en 2025. Como mencionamos previamente, tiene 4 episodios, los cuales tienen como título: "El hombre de Ohio", "Fiel al partido", "Casus belli", y "El destino de la República".

La miniserie "Muerte por un rayo" cuenta con las actuaciones de Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Bradley Whitford, Betty Gilpin y Shea Whihgam. Además, ha sido creada por Mike Makowsky. La producción ejecutiva está a cargo de David Benioff y D. B. Weiss, (responsables del fenómeno "Game of Thrones").

Michael Shannon y Matthew Macfadyen son los protagonistas de "Muerte por un rayo".

¿Dónde se puede ver la miniserie "Muerte por un rayo"?