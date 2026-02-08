Netflix es considerada como una de las mayores productoras de cine, y su plataforma de streaming siempre está sumando contenido que es reconocido a nivel mundial por su calidad.
Netflix y una miniserie histórica de 4 episodios basada en un trágico hecho real
En esta ocasión te recomendaremos una miniserie de 4 episodios que se ha convertido en una de las más vistas de Netflix y que además está basada en un hecho trágico real.
¿De qué trata la miniserie "Muerte por un rayo"?
"Pasó de la pobreza a la presidencia, pero un asesino acechaba en las sombras. Un drama histórico de los creadores de 'Game of Thrones'", indica la sinopsis de esta producción de Netflix.
Como lo dice el título de la nota, esta miniserie está basada en una historia real: la vida y el asesinato de James A. Garfield, quien fue el segundo presidente de Estados Unidos en morir durante su mandato.
Garfield es retratado en esta miniserie como un hombre tranquilo e íntegro, comprometido con el servicio público. Nacido en una granja de Ohio y padre de siete hijos, su ascenso a la Casa Blanca fue totalmente inesperado y no planificado.
Esta producción también es conocida por su título en inglés "Death By Lightning" y se estrenó en 2025. Como mencionamos previamente, tiene 4 episodios, los cuales tienen como título: "El hombre de Ohio", "Fiel al partido", "Casus belli", y "El destino de la República".
La miniserie "Muerte por un rayo" cuenta con las actuaciones de Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Bradley Whitford, Betty Gilpin y Shea Whihgam. Además, ha sido creada por Mike Makowsky. La producción ejecutiva está a cargo de David Benioff y D. B. Weiss, (responsables del fenómeno "Game of Thrones").
¿Dónde se puede ver la miniserie "Muerte por un rayo"?
- Argentina: la miniserie "Muerte por un rayo" está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: se puede ver en Netflix y la encuentran como "Death By Lightning".
- España: está disponible en la plataforma Netflix.