Los jubilados cortaron la calle San Martín, cantaron contra Espert y repudiaron a Milei

Más numerosa y bullanguera que de costumbre, la marcha de los jubilados de este miércoles tuvo algunas connotaciones especiales, relacionadas con hechos de actualidad del país.
En esta ocasión, jubilados y pensionados de Mendoza a quienes se han sumado desde hace meses personas con discapacidad y agrupaciones afines, llegaron hasta la avenida San Martín y cortaron por unos instantes el tránstio, entre Gutiérrez y Necochea. En esta última arteria también interrumpieron la circulación vehicular hasta que regresaron al punto de partida, en la plaza San Martín.
La novedad fue también que entonaron cánticos contra José Luis Espert, el diputado nacional de La Libertad Avanza, involucrado en un presunto caso de lavado de dinero y acusado de recibir fondos del narcotráfico. También hubo expresiones contrarias a la visita del presidente Javier Milei, quien este jueves estará enSan Rafael.
Acompañados por organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles los jubilados comenzaron su marcha -como siempre- en el costado suroeste de la plaza San Martín. Allí se reunieron por 85ª vez desde que empezaron a a manifestarse en reclamo por sus bajos salarios y por la quita de beneficios en la obtención de medicamentos.
Luego se dirigieron por Gutiérrez hasta San Martín y allí, a diferencia de otras ocasiones en que marcharon apenas por una parte de la calzada, ahora directamente tomaron el costado este de la avenida y por unos breves momentos el tránsito quedó cortado.
La primera marcha fue en febrero de 2024 y desde entonces se han movilizado ininterrupidamente cada miércoles. Y si bien usualmente se agregan expresiones partidarias, esencialmente del peronismo y de movimientos de izquierda, siempre han destacado que la convocatoria es apolítica. Así lo reflejan los carteles que encabezan las movilizaciones en los que aparecen agrupaciones de jubilados de disntintos puntos y orígenes pero sin alusiones a ningún partido.
Es más: en esta oportunidad y en reiteradas ocasiones, quienes tomaron el micrófono para hablar aclararon que no hay ninguna relación con el Partido de los Jubilados, que se presentará para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo que sí hicieron fue llamar a no votar por los oficialismos, tanto a nivel provincial como nacional.
En cuanto a las consignas, uno de los cánticos preferidos de esta marcha número 85 fue dirigido al diputado libertario que renunció la candidatura para un nuevo período, dejó su cargo de presidente de la Comisió de Presupuesto de la Cámara Baja y pidió licencia con goce de sueldo: "Narco coimero, Espert narco coimero", fue el hit del momento con la música de Guantanamera tal como ocurrió con otro coro de moda: "Alta coimera, Karina, alta coimera", dedicado a la hermana del presidente de la Nación.
Precisamente respecto de Javier Milei, los jubilados que hicieron uso de la palabra, repudiaron su presencia en Mendoza prevista para este jueves en San Rafael, por considerarlo "responsable de los bajos salarios que cobramos".
La marcha llegó a la avenida San Martín, hasta Necochea, para luego dirigirse a la plaza San Martín y culminar allí, en la zona central, con el Himno Nacional.