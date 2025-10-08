Los jubilados cortaron la calle San Martín, cantaron contra Espert y repudiaron a Milei

jubilados de mendoza ronda 85 3 Sin incidentes. La Policía custodió la marcha que transcurrió en calma. Foto: gentileza Miguel Cicconi

De la plaza San Martín a la avenida San Martín

Acompañados por organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles los jubilados comenzaron su marcha -como siempre- en el costado suroeste de la plaza San Martín. Allí se reunieron por 85ª vez desde que empezaron a a manifestarse en reclamo por sus bajos salarios y por la quita de beneficios en la obtención de medicamentos.

Luego se dirigieron por Gutiérrez hasta San Martín y allí, a diferencia de otras ocasiones en que marcharon apenas por una parte de la calzada, ahora directamente tomaron el costado este de la avenida y por unos breves momentos el tránsito quedó cortado.

jubilados de mendoza ronda 85 2 El jubilado, a pesar de las muletas, no se quiso perder la marcha. Foto: gentileza Miguel Cicconi

La primera marcha fue en febrero de 2024 y desde entonces se han movilizado ininterrupidamente cada miércoles. Y si bien usualmente se agregan expresiones partidarias, esencialmente del peronismo y de movimientos de izquierda, siempre han destacado que la convocatoria es apolítica. Así lo reflejan los carteles que encabezan las movilizaciones en los que aparecen agrupaciones de jubilados de disntintos puntos y orígenes pero sin alusiones a ningún partido.

Es más: en esta oportunidad y en reiteradas ocasiones, quienes tomaron el micrófono para hablar aclararon que no hay ninguna relación con el Partido de los Jubilados, que se presentará para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo que sí hicieron fue llamar a no votar por los oficialismos, tanto a nivel provincial como nacional.

jubilados de mendoza ronda 85 7 Fuerte expresión de un grupo de jubiladas. Foto: gentileza Miguel Cicconi

En cuanto a las consignas, uno de los cánticos preferidos de esta marcha número 85 fue dirigido al diputado libertario que renunció la candidatura para un nuevo período, dejó su cargo de presidente de la Comisió de Presupuesto de la Cámara Baja y pidió licencia con goce de sueldo: "Narco coimero, Espert narco coimero", fue el hit del momento con la música de Guantanamera tal como ocurrió con otro coro de moda: "Alta coimera, Karina, alta coimera", dedicado a la hermana del presidente de la Nación.

jubilados de mendoza ronda 85 6 El jubilado escribió en un cartel lo que cobra: poco más de $320.000.

Precisamente respecto de Javier Milei, los jubilados que hicieron uso de la palabra, repudiaron su presencia en Mendoza prevista para este jueves en San Rafael, por considerarlo "responsable de los bajos salarios que cobramos".

La marcha llegó a la avenida San Martín, hasta Necochea, para luego dirigirse a la plaza San Martín y culminar allí, en la zona central, con el Himno Nacional.